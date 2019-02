Para driblar crise, startup mira na população desbancarizada e gera lucro

26/02/19 - 10:50:51

Criada há seis meses, a plataforma já conta com mais de 300 clientes cadastrados e movimentou cerca de R$820 mil, em boletos gerados, neste período. Um dos objetivos da startup é democratizar o acesso aos meios de pagamento.

Gerar boletos de forma on-line, sem burocracia e com custo fixo baixo, é o serviço mais usado na empresa. A Bpago permite que Microempreendedores (MEIs), microempresas, autônomos e empresas de grande porte gerem boletos pagando apenas pelos que foram quitados pelo cliente, o que não acontece com os bancos, que cobram tarifas que podem chegar até R$9,00, no momento do registro.

Com a grande adesão do serviço, a startup já planeja vôos mais altos ainda este ano. “Vamos lançar agora o Bpago Bank, uma conta digital, que permite utilizar os recursos dos boletos e das máquinas de cartão para fazer pagamentos, recarga de celular, sem precisar abrir conta em banco, direto do smartphone”, explica Paulo Freitas, CEO da Bpago.

A nova ferramenta pretende atrair a população “desbancarizada” – pessoas que não tem conta em banco. No Norte e Nordeste do país, esse é o perfil de quase metade da população. Segundo o IBGE, em todo país, cerca de 60 milhões de pessoas não tem vínculos bancários. Juntas elas movimentam R$665 bilhões por ano, uma soma que chega a ser maior que o PIB de países como o Chile, por exemplo. Esse perfil de mercado tem levado lojistas e empresários a utilizarem novas soluções em sistemas de cobrança para atender a necessidade dos clientes.

De olho nos “sem banco”, a Bpago tem desenvolvido novas estratégias em tecnologias de pagamento. O objetivo é atrair esse público para movimentar a economia nordestina. Substituindo o velho caderninho do fiado, pelo boleto, máquina de cartão, ou conta digital. A infra-estrutura para isso funcionar já está pronta. O próximo passo será “montar bases operacionais em todas as capitais do nordeste nos em até seis meses”, conclui o CEO da startup.

Assessoria de Comunicação e Marketing Digital