PIMENTEL FALA SOBRE NÍVEL DE DESEMPREGO NO ESTADO SERGIPE

26/02/19 - 13:25:33

O deputado Luciano Pimentel (PSB), apresentou dados no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) sobre os níveis de emprego no Estado.

“Uns dizem que diminuiu o desemprego em Sergipe, outros dizem não ser verdadeira a informação e por isso eu, junto com minha assessoria fomos buscar as informações junto ao Pnad (Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio) e ao IBGE para tratar o tema de forma científica. Pela Pnad, tivemos em 2017 (outubro, novembro e dezembro, 13.4%; em julho, agosto e setembro, subiu para 17,5% e em outubro, novembro e dezembro, a taxa de caiu para 15%”, informa.

Pimentel mostrou que a taxa de desemprego nos estados nordestinos Alagoas apresenta desemprego de 15.9; Bahia é de 17.4; o Ceará, 10,1, a Paraíba, com 11%, Pernambuco, 15.5%, Piauí, 12%, Rio Grande do Norte, com 13.4 e Sergipe com 15%. O impacto muito forte é no setor da construção civil, que teve redução de contratações, de lançamentos imobiliários e obras no poder público”, acredita.

Nas capitais, o parlamentar mostrou que nas capitais, Aracaju apresenta 14.6. “Abaixo de Maceió que apresenta 16.1 e Salvador, 15.1, confirmando os dados anteriores dos Estados com menor taxa de desemprego, aparecem o Ceará e João Pessoa, seguidos por Recife, Salvador e Maceió. Em Sergipe, a população ocupada é de 907 mil trabalhadores (segmentos público e privado) e a população desocupada chega a 160 mil”, afirma completando que o Pnad considera como desocupado, a partir dos 14 anos de idade.

Sobre a redução do desemprego de um trimestre para outro, assim como aconteceu em outros estados, ele disse que, o que mais preocupa é uma pequena redução no nível e citou o fechamento do laticínio Sabe em Nossa Senhora da Glória. “Cerca de 300 trabalhadores perderão os empregos. Em Glória tem uma empresa concorrente da Sabe, próspera e que consegue com todas as dificuldades, continuar crescendo, a Nativille. E a Sabe que financiamentos públicos, não consegue. Teoricamente veio para ganhar mercado inclusive fora de Sergipe, mas não está conseguindo, inclusive falando de demissão. Não podemos permitir que as empresas em Sergipe fechem”, enfatiza.

Bombeiros

O deputado Luciano Pimentel homenageou na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe, os bombeiros de Sergipe que atuaram no resgate às vítimas da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais.

“Seis corpos foram resgatados e devolvidos aos seus familiares pelos bombeiros sergipanos, para que tivessem um enterro digno”, destaca.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões