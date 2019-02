PREFEITURA PAGA SALÁRIO DE FEVEREIRO A PARTIR DE QUINTA

26/02/19 - 22:12:30

A Prefeitura de Aracaju realiza nesta quinta-feira (28), o pagamento dos salários de fevereiro de todos os servidores. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através de transmissão ao vivo nas redes sociais, na tarde desta terça-feira, 26. Receberão seus vencimentos integralmente os funcionários ativos (efetivos e comissionados) e inativos (aposentados e pensionistas) da administração municipal.

“O pagamento dos salários do mês de fevereiro tem grande significado: chegamos a 30 folhas salariais pagas em 26 meses. Desde o primeiro mês do meu governo, estou honrando o compromisso de pagar os salários dos servidores em dia. É resultado de um esforço muito grande da nossa gestão para que o funcionário público receba o seu salário dentro do mês trabalhado”, afirmou o prefeito.

Edvaldo ressaltou que, com o pagamento de 30 folhas salariais, a atual gestão já investiu R$ 2,4 bilhões no servidor público municipal. “São 26 folhas dos meses trabalhados mais duas folhas de 13º salário (de 2017 e 2018), além de duas folhas atrasadas, que a gestão anterior deixou. Reafirmo assim meu compromisso de pagar o salário sempre em dia”, ressaltou.