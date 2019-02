SAMUEL EMITE NOTA DE REPÚDIO DECLARAÇÕES DE ADVOGADO

26/02/19 - 14:49:26

Venho através desta nota, repudiar a execração e o juízo antecipado que vem sendo feito aos policiais militares do 7º Batalhão, que atenderam a uma ocorrência na cidade de Lagarto, envolvendo um advogado, sem sequer se respeitar o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Repudio também o desrespeito praticado pelo advogado Edimar Cruz Menezes, quando ao comentar em rede social o fato relatado no parágrafo anterior, se refere a Polícia Militar como um bande de gente despreparada e de vagabundos. Absurdo um operador do direito distratar os integrantes de uma corporação que tem relevantes serviços prestados à população sergipana.

Por fim, coloco à disposição dos policiais militares tanto da ocorrência como do comentário indevido do advogado, assessoria jurídica através do advogado Márlio Damasceno.

Deputado Estadual Capitão Samuel