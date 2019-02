SSP e Setransp lançam campanha para divulgar os serviços do Alerta Celular

26/02/19 - 14:40:55

Evento acontece na quinta-feira, 28, na sede da SSP

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de Sergipe (SSP/SE) e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) lançam às 11h desta quinta-feira, 28, na sede da SSP, uma campanha para divulgar os serviços do Alerta Celular, lançado em outubro de 2018.

A ideia é disseminar a utilização do Alerta Celular junto à sociedade. A campanha prevê confecção de cartazes, panfletos, divulgação nas redes sociais e em ônibus (busdoor).

A campanha terá o apoio da Guarda Municipal de Aracaju, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT), Sest/Senat e Aracaju Card. Até o momento, 7.637 dispositivos foram cadastrados no Portal www.portalcidadao.ssp.se.gov.br.

Durante o Carnaval, haverá um trabalho itinerante em pontos estratégicos, para que a população conheça e cadastre os dados do próprio aparelho no Alerta Celular.

Assessoria de Comunicação Social da SSP/SE