Trote legal entre calouros e veteranos movimenta UNINASSAU Aracaju

26/02/19 - 17:04:50

A ação objetiva arrecadar material escolar para doar as escolas da rede pública

Suzy Guimarães

A UNINASSAU Aracaju estará dando boas-vindas aos calouros 2019.1, nesta terça-feira (26). Para comemorar esse grande dia, a faculdade dará início a uma gincana solidária entre as turmas que vai até o próximo dia 5 de abril. A ação, denominada Trote Legal, consiste em arrecadar material escolar que será doado a escolas da rede pública de ensino. A turma vencedora será premiada com uma sessão de cinema do Cine Carreiras, com direito a pipoca e refrigerante. As três melhores turmas receberão troféus ouro, prata e bronze. Estarão inseridos no projeto funcionários e professores da instituição.

O diretor da unidade, Yuri Neiman, explicou que se trata de uma ação de cunho social como forma lúdica de dar as boas-vindas aos alunos calouros, incluindo também, veteranos da Instituição, na busca por estimular a humanização dentro do contexto da Educação Superior, mais especificamente, da UNINASSAU Aracaju. “Nosso intuito é que brincadeiras violentas e pejorativas, comuns entre calouros e veteranos, cedam lugar a ações ligadas à responsabilidade social”, disse.

Ele observou que durante o semestre letivo, tenta-se sensibilizar os alunos para que estes doem materiais escolares. A intenção é que a turma que mais arrecadar, faça a doação juntamente com representantes da Faculdade, buscando o envolvimento dos líderes de turmas, na busca pelo engajamento das turmas. “Após uma análise da adesão das turmas e do corpo docente nos últimos semestres ao projeto, refletiu-se, e o Núcleo de Apoio ao Ensino – NAE, juntamente com o Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreira – NTEC, Marketing, Coordenação Acadêmica da Unidade, apoio das Coordenações de Cursos e da Direção, propuseram o Trote Legal deste semestre”, disse o diretor da faculdade.

A premiação que garante o cinema, dará as melhores turmas troféus como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e pelo engajamento na responsabilidade social. As entregas estão marcadas para 12 de abril, com a presença das coordenações dos cursos vencedores. Os alunos destaques receberão também certificados e chaveiros com a marca do grupo Ser Educacional.