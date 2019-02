TRT20 PROMOVE O 28º LEILÃO UNIFICADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO

26/02/19 - 12:42:27

O Tribunal Regional do Trabalho da 20º região realiza no dia 28/02, a partir das 08h30, no auditório do Tribunal, o 28º Leilão Unificado da Justiça do Trabalho. Serão levados à hasta pública bens penhorados em diversos processos que tramitam nas Varas do Trabalho e no Tribunal.

Ao todo, serão 131 lotes contendo bens móveis e imóveis localizados na capital e interior, mobiliário doméstico e comercial, automóveis, equipamentos para informática, eletrodomésticos, maquinário industrial, roupas, entre outros.

O leilão será realizado nas formas presencial, no auditório do TRT, e eletrônica, através do site da Lance Leilões. O interessado em participar presencialmente deverá se cadastrar no dia e local de realização do evento, apresentando RG e CPF ou procuração, se for o caso. Já aquele que preferir participar via internet deverá fazer o cadastro no site www.lancese.com.br, com antecedência mínima de 24 horas da data do evento.

O extrato da relação detalhada dos processos das Varas do Trabalho do Tribunal com os respectivos bens levados a leilão já está disponível na recepção do fórum e do edifício-sede do TRT20, bem como no site www.trt20.jus.br.

Por Daniela Sampaio