Vereador cabo Amintas reafirma apoio aos concursados do estado

26/02/19 - 09:58:23

A edição de ontem, 25, do programa Nas Ruas, apresentado pelo vereador Cabo Amintas (PTB) foi diferente do habitual. Numa reunião com os aprovados em concursos públicos para as áreas de Justiça e Saúde do estado de Sergipe, Amintas usou pouco mais de 6 minutos discursando e mostrando seu apoio aos concursados.

Falando a pouco mais de 50 pessoas o parlamentar, que integrava uma mesa com outros representantes do Legislativo, iniciou seu discurso reconhecendo o esforço de cada um deles para conquistar a aprovação e mostrando o contraste entre o passado e o presente.

“Eu nunca estive na situação de vocês. Eu entrei na polícia há 26 anos, quando quase ninguém queria ser polícia. Era aquela história de ‘ele vai pra polícia porque não tem o que fazer, porque é ignorante’. Mas sei a dificuldade que é hoje em dia pra vocês entrarem na polícia, nos bombeiros. O déficit é absurdo!”, comentou.

O parlamentar ainda trouxe à tona questões relacionadas a escassez de profissionais, além do ticket alimentação. “Quando um colega aqui comentou que Propriá tem 3 bombeiros… Nunca contem 3! Imaginem fechar um quartel… São no máximo 2! Dois heróis que vão ali arriscar a vida e que nunca são reconhecidos. Basta você ver que a PM come com R$8, enquanto com um preso se gasta por volta dos R$14. E a Polícia Civil nem come! Esse é um retrato da Segurança Pública no estado de Sergipe”, desabafou.

Durante um dos momentos, Cabo Amintas criticou a fala do deputado estadual Capitão Samuel, que havia deixado a sala sugerindo que os concursados aplaudissem a Gestão Estadual.

“O Governo não tem interesse em chamar vocês. E se vocês não forem pra rua incomodar… nada acontece! Eu ainda implorei a ele [Capitão Samuel] que não fosse embora porque vir aqui dizer uma balela dessas… Vocês fizeram a parte de vocês, estudaram, estão prontos. Agora é o irresponsável do Governo que não está fazendo a parte dele! Como uma pessoa [Samuel] tem a coragem de vir aqui dizendo pra aplaudirem o cara que está tirando o sonho de vocês… O certo é vocês irem lá e vaiarem o político, incomodarem o político. Aplaudir? Essa é a maior cara de pau que eu ouvi na minha vida. Eu implorei tanto pra ele [Samuel] ficar, pra eu poder dizer isso olhando pra ele”, disse, incisivo.

E complementou “não caiam no papo de políticos do lado do governo! Conversem com eles no gabinete, peçam pra eles votarem, digam: ‘Vamos lá, políticos do lado do governo! Se juntem aos deputados de oposição que estão lutando pelos nossos direitos!’ Eles não vão fazer isso, não vão. Infelizmente essa é a realidade. Se o Governo, como ele disse, tem dinheiro. Se está no orçamento anual… Por que não chamam? Isso é balela! História pra enganar o povo!”.

Por fim, Amintas deixou um recado para os concursados. Além de prestar seu apoio incondicional, o vereador incentivou os aprovados a continuarem na luta por seus direitos.

“Vocês não podem se acomodar! Tem que cobrar, incomodar. Nós, vereadores, pouco podemos fazer. Eu posso usar a Tribuna, falar toda vez que vocês precisarem. Contem comigo! Toda vez que precisarem, podem chamar! Enquanto a gente puder brigar por vocês, tenham certeza que vamos fazer isso. Mas vão à luta, porque se não forem não chegarão à lugar algum”, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar