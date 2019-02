Faixa de pedestre em 3D: Goretti Reis solicita ao prefeito a implantação em Aracaju

26/02/19 - 07:25:57

Durante a sessão na tarde hoje, 25 de fevereiro, a deputada estadual, Goretti Reis apresentou indicação que solicita ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, que viabilize a mudança da pintura das faixas de pedestres para pintura em terceira dimensão (3D), nas principais vias da cidade de Aracaju.

De acordo com a parlamentar a faixa em 3D vem sendo uma alternativa para tornar a sinalização mais visível tem como objetivo reduzir o número de acidentes causados por excesso de velocidade, significando mais segurança para motoristas e pedestres.

“Algumas faixas da cidade precisam ser reconstruídas porque estão apagadas e seria interessante que fossem substituídas pela pintura em terceira dimensão. Essas pinturas quando vistas de longe, dão a impressão de ser um bloqueio e faz com que os motoristas diminuam a velocidade. Uma solução simples e criativa que vem sendo utilizada pelo mundo a exemplo da China, Índia e Islândia e no Brasil na cidade de Cuibá, Mato Grosso. O que chamou atenção é o fato de ser um modelo mais eficaz e que faz com que os motoristas reduzam a velocidade, tornando a travessia dos pedestres mais segura. Se outros estados estão utilizando, podemos trazer para nossos municípios”, explicou a parlamentar lembrando que o custo com grafiteiros não é alto e com apenas tintas esse trabalho em prol da vida pode ser feito.

A iniciativa da parlamentar foi elogiada pelos deputados Maria Mendonça e Doutor Samuel que em apartes ressaltaram a importância dessas faixas e também a necessidade de campanhas educativas para motoristas e pedestres.

Por Cristina Rochadel