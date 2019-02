ACESE TRAZ A ARACAJU A DEPUTADA FEDERAL JOICE HASSELMANN

27/02/19 - 16:12:29

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) realizará no próximo dia 15 de março, a partir das 19h, no Radisson Hotel, o primeiro Jantar com Negócios 2019. Nesta edição, foi confirmada a presença da deputada federal mais votada do país e líder do governo Bolsonaro no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), que discutirá “Os desafios da reconstrução do país”.

Currículo

Eleita com 1.064.047 votos, Joice Hasselmann é deputada federal em primeiro mandato e escolhida para liderar o Governo no Congresso Nacional. É jornalista, radialista, escritora, comentarista e ativista política. Trabalhou na rádio CBN, na BandNews FM, na revista VEJA, na Record e teve uma breve passagem no SBT. Também teve uma atuação na rádio Jovem Pan de São Paulo onde foi âncora do programa Os Pingos nos Is.

Em dezembro de 2018, Joice Hasselmann assumiu também o comando do movimento Brasil 200 em nível nacional.

O Jantar com Negócios será realizado em homenagem ao mês da mulher e terá contexto social, com apoio à Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer.

O investimento para associado adimplente (primeiro representante) é R$ 35,00. Para não associado, o valor é R$ 70,00 e poderão ser adquiridos na sede da Acese (Rua José do Prado Franco, 557) e no Emporium Jardins (Av. Adélia Franco, 2234 – loja 02 – Luzia). Não associados ainda possuem a opção de pagamento por meio do PagSeguro, através do link: https://pag.ae/7UD7WT661.

Da assessoria