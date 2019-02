ACIDENTE ENVOLVENDO MOTO E CAVALO FAZ MAIS UMA VITIMA FATAL

27/02/19 - 09:15:38

Um homem identificado como Samuel morreu no inicio da manhã desta quarta-feira (27) após se envolver em um acidente no Povoado Água Fria, no município de Salgado.

As informações são de que acidente foi registrado por volta das 6 horas, quando o motoqueiro bateu em um cavalo que era montado por uma pessoa conhecida como Miguelzinho que também se feriu e foi levado para um hospital da região.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias