“Acreditar nas lorotas dessa gestão é comprar nariz de palhaço”, declara Cabo Amintas

27/02/19 - 12:33:54

O vereador Cabo Amintas (PTB) ocupou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta quarta-feira, 27, para ironizar os “feitos” do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), exaltados pelo vereador Vinícius Porto (DEM), líder da gestão na Casa Legislativa.

Amintas iniciou sua fala ironizando as congratulações do líder do prefeito, Vinícius Porto (DEM), a respeito do pagamento do salário dos servidores, disponível já na manhã de hoje.

“Muito bem, vereador Vinícius Porto! De acordo com o seu discurso, eu tenho que dar os parabéns ao prefeito Edvaldo ‘Viajante’ Nogueira por cumprir a obrigação dele e pagar em dia o salário do servidor, como se isso fosse coisa de outro mundo!”, alfinetou.

O parlamentar ainda relembrou uma das promessas de campanha não cumpridas por Edvaldo. A iniciativa “Aracaju Conectada” foi recapitulada, inclusive, pela série “As Mentiras De Edvaldo”, apresentada pelo próprio Amintas.

“Aí vem o vereador e diz: ‘seu José e dona Maria vão poder matricular seu filho pelo celular, rapidinho’. E sabe como é que vai fazer isso? Utilizando o Wi-fi que o prefeito prometeu que deixaria Aracaju toda conectada! Olha aí onde a gente pega a mentira! Os pais vão poder fazer a matrícula de tudo quanto é lugar, menos nos lugares que o prefeito disse que teria Wi-fi. É mais uma mentira! E agora, Vinícius Porto? Como é que faz? Depois diz que isso é um presente do prefeito Edvaldo Nogueira para o aracajuano nesse carnaval… O presente não foi esse não, com todo o respeito aos profissionais da alegria, o presente foi um nariz de palhaço”, disse.

E reafirmou, por fim, sua descrença na administração municipal. “Acreditar nas lorotas dessa gestão é comprar nariz de palhaço! Não mintam pro povo! Não contem anedotas! Só Jesus na causa de Aracaju. A mentira, que é um pecado, é o que está valendo nessa gestão. Mas o cajado vem, viu? E quando vier, pode se preparar pra pancada, porque não vai ser pequena“, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar