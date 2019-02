“Aracaju tem mais cartões do SUS cadastrados que habitantes”,diz vereador

27/02/19 - 12:43:46

Por Marta Costa

O presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Aracaju, vereador Seu Marcos (PHS) afirmou, na manhã desta quarta-feira, 27, que o número de cartões do SUS registrados no município é maior que o número de habitantes e defende o recadastramento da população através do título de eleitor.

Ao parabenizar a postura do prefeito Edvaldo Nogueira em reconhecer as dificuldades e falhas enfrentadas pela pasta, o vereador explicou que a capital tem atendido cidadãos de outras cidades. Fator que certamente contribui para o aumento do caos instalado no município. Ele ressaltou também o empenho do gestor em buscar solucões junto à Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

“ De acordo com dados do IBGE, a estimativa populacional para Aracaju é de 648 mil habitantes. Hoje, os cartões registrados pela SMS ultrapassam 1,1 milhão de usuários no Sistema Único de Saúde( SUS), isso significa que a superlotação não é em decorrência apenas dos aracajuanos. Precisamos recadastrar. Conversei com Edvaldo, ele está empenhado em solucionar o caos instalado na saúde”, defendeu.

“Quem acompanha meu mandato sabe que eu sou coerente e defendo uma saúde de qualidade para os aracajuanos. Parabenizo o prefeito por usar suas mídias sociais e a imprensa para comunicar e reconhecer publicamente as falhas de sua gestão. É muito difícil uma autoridade vir a público e detalhar os obstáculos encontrados na administração”, explicou o parlamentar.

“ Peço que não façam politicagem com a pasta. Não podemos torcer pelo quanto pior, melhor. Isso é ser contra o povo. A postura de tentar resolver é louvável. Acertada. Todas às vezes que administrador acertar, vou utilizar a tribuna para parabenizá-lo. Da mesma forma vou questionar, quando errar. Porque eu torço por quanto mais melhor, melhor”, disse legislador a população.

Foto Gilton Rosas