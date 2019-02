Atuação econômica e social do Banese é destacada em palestra na OAB-SE

27/02/19 - 06:39:22

“O Banese investe todos os seus lucros no próprio Estado”, destaca Ézio Déda durante palestra na OAB

A importância do Banese para o desenvolvimento econômico e social do Estado foi destacada durante palestra realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Sergipe (OAB-SE), na noite da última segunda-feira, 25. Grandes números do Banese, referentes a valores movimentados pelo banco na economia sergipana, além das ações de responsabilidade socioambiental e cultural desenvolvidas pela instituição, foram apresentados durante palestra proferida pelo superintendente do Instituto Banese, Ézio Déda.

Entre os dados que apresentou sobre o banco, Ézio destacou que o Banese, em um ano, investiu na economia sergipana mais de R$ 1,5 bilhão de reais para o consumo das famílias e aproximadamente R$ 600 milhões em crédito para o desenvolvimento da indústria, agricultura e o setor imobiliário do Estado. “O Banese está presente em todos os 75 municípios sergipanos e investe todos os seus lucros no próprio Estado”, informou o superintendente, acrescentando que em 2018 o banco destinou R$ 12,3 milhões a projetos socioambientais e culturais realizados em Sergipe.

A diretora de Crédito do Banese, Olga Carvalhaes, acompanhada pela superintendente de Crédito Comercial do banco, Maraíza Cruz Sá, compareceu ao encontro na OAB-SE. “O objetivo dessa palestra do superintendente do Instituto Banese foi apresentar para os advogados toda a pujança do banco na economia sergipana, demonstrando o volume de recursos que é movimentado pela instituição na área econômica e no campo social, assim como a preocupação do banco em estar presente até mesmo em regiões inóspitas, onde outras instituições financeiras não têm apetite e nem interesse de estar”, disse a diretora.

A exposição de Ézio Déda na OAB acontece após o banco ter firmado, recentemente, um acordo de cooperação técnica com a Ordem para fornecer produtos e serviços de crédito aos profissionais liberais e associações de advogados vinculados à instituição. Os dirigentes do Banese foram recebidos na sede da OAB pelo presidente da Ordem, Inácio Krauss, e a vice-presidente, Ana Lúcia Aguiar, além de outros dirigentes e conselheiros da entidade.

Por José da Conceição Andrade

Foto assessoria