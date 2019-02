CRISE SE RESOLVE JOGANDO LIMPO

27/02/19 - 00:01:11

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O governador Belivaldo Chagas (PSD) teve reunião importante com presidentes dos poderes em Sergipe. Jogou limpo em relação à situação financeira do Estado e demonstra interesse em encontrar um caminho seguro que o leve a debelar a crise. Debelar sim, porque estamos em fogo cruzado entre buscar a normalidade ou manter a hipocrisia de que “o paraíso fica próximo, quando se administra o dinheiro público”.

A sociedade pode até não concordar e nem acreditar, mas a persistência e sinceridade de Belivaldo Chagas, em relação à situação caótica do Estado, tem tratamento diferente da forma como fora conduzida por Governos anteriores. Pode-se dizer que nenhum gestor expôs dificuldades tão graves, isso há mais de 20 anos, porque sempre preferiram fantasiar toda a situação, em busca de popularidade, êxito administrativo, Poder e fixação do voto cativo.

As coisas estão mudando e o cidadão começa a saber e que está acontecendo na coxia, onde os atores – em outras épocas – estavam mais para o espetáculo da encenação, que para a realidade de um texto onde só se decorava a parte mais ilustrativa. Sergipe precisa de ajuda urgente, de onde vier, principalmente dos poderes que começam a sentir a realidade de uma crise devastadora, que poderá atingir a todos eles e será irreversível sem a participação e o sacrifício para conter essa avalanche que dissemina o caos.

Empresários e políticos ainda não se manifestaram sobre a melhor forma de pelo menos conter a crise, mas alguns não acham que a venda de ações do Banese e da Deso seja a solução. Pode até não ser, mas se estuda para chegar a uma definição, assim como se vai tentar o empréstimo por antecipação dos royalties e buscar outros projetos que possam colocar Sergipe em boa posição econômica e financeira.

O que não se pode é cruzar os braços porque é oposição ou porque quer manter lucros, mordomias e finos tratos. Na busca pela solução da crise o Governo está no caminho certo, os poderes tendem a segui-lo e seria bom que pessimistas por opção também tentem colaborar de alguma forma, que não seja torcendo pelo pior. Chega de oposição apenas para conquistar votos…

SOBRE RESPONSABILIDADE

A reunião promovida pelo Poder Executivo com os presidentes dos poderes, também teve objetivo sobre o duodécimo. A proposta é repassar nos dias 30 de cada mês e não nos dias 20, como acontece há anos.

UMA LUTA DE TODOS

A crise não é problema exclusivo de Governo, foi criada pelo Estado de uma forma geral em que os poderes também são responsáveis e terão que colaborar para que o Estado volte à normalidade financeira.

DE UM BOM ASSESSOR

Segundo um aliado e assessor do Governo, mostrando-se muito preocupado, a “crise é grande e se aprofunda. Se não vier receita extra, o Estado vai hibernar”. Alguns cortes incômodos poderão vir.

TALVEZ UMA POSIÇÃO

Tem gente no Governo, indicada por partidos, já aposentadas e que trabalham via CC no valor de R$ 10 mil e não faz absolutamente nada. Aliás, isso vem de Governos anteriores que. De alguma forma, “financiaram a vagabundagem”.

ACABAR TORTURA

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) foi ontem ao Ministério Público Federal, em Sergipe, dialogar sobre a instalação do comitê e do mecanismo de combate à tortura, já previsto em lei estadual. Foi convidada pela promotora Martha Carvalho.

SEM ILEGALIDADE

Por não ver “qualquer ilegalidade”, juiz Ronivon de Aragão, de Sergipe, suspendeu a decisão do colega Pedro Esperanza Sudário, que havia proibido o pagamento do benefício para deputados federais e senadores reeleitos ou que já morassem em Brasília.

SERÁ QUE ESTÁ CERTO?

Será que está certo mesmo um deputado federal reeleito ou que resida em Brasília receber benefício de R$ 37,7 mil para fazer mudança a lugar algum? Ronivon de Aragão acha que sim. Gente, isso é Brasil.

É, ISSO É LEGAL!

Pasmem, o benefício equivalente a um salário – R$ 33,7 mil – é tradicionalmente pago ao fim do mandato que acaba em 31 de janeiro, mas foi depositado no dia 28 de dezembro do ano passado na conta dos parlamentares.

POLICIAIS NA DISPUTA

Nas eleições do próximo ano, o número de militares da PM que disputará vaga na Câmara de Aracaju será grande. Pela movimentação nas redes sociais, já se percebe que alguns policiais querem trocar a farda pelo discurso.

POR FALAR NISSO…

A disputa por vaga na Câmara Municipal será intensa. Além de policiais, alguns ex-deputados devem tentar buscar uma eleição de vereador para retornarem à Alese em 2022. A Câmara pode ser a saída para isso.

CLOVIS E ANDRÉ

Ontem pela manhã Clóvis Silveira esteve com o ex-deputado André Moura e falaram sobre a transferência do seu bloco para o PSC, cuja filiação se dará em 20 de março. Com o grupo de Clóvis o PSC fica forte para disputar Câmara e Prefeitura de Aracaju.

VIAJA NO CARNAVAL

André Moura viaja amanhã com a família e passa o carnaval fora do Estado para descansar. Quando retornar é que voltará a conversar com lideranças do interior e da Capital para fortalecimento do PSC.

CIDADES SEM CARNAVAL

As Prefeituras estão sem condições de promoverem grandes festas de carnaval e mesmo os municípios que botavam pra quebrar neste período vão dividir a alegria pela metade, porque não podem gastar dinheiro com folia e se perder na quarta-feira de cinzas.

PARA SE ARROMBAR

Um político bem articulado e que influencia em algumas decisões disse ontem que ser prefeito hoje é “para se arrombar”. E explica: “é que quem assume uma Prefeitura, sai respondendo a processos por todos os lados”.

ALGUNS BLOQUINHOS

Em Aracaju, por exemplo, os bairros vão se dividir em bloquinhos em dias marcados da semana e o “Rasgadinho”, onde havia show a partir da sexta-feira, sairá apenas no domingo, segunda e terça, mesmo assim com um mini-trio.

ABERTOS À OPOSIÇÃO

Para a vice-governadora Eliane Aquino, que despachou ontem com deputados da oposição, esse diálogo é muito importante e “estamos sempre abertos para quem desejar contribuir com o crescimento do nosso Estado”.

REPÓRTER DE CABRINE

O repórter Thiago, que integra a equipe de Roberto Cabrine, deixou Aracaju ontem no final da tarde. Veio, ao lado do seu chefe, fazer matéria sobre contratações de bandas, denunciadas pelo vereador Cabo Aminthas.

TERRA DE FOFOQUEIRO

Antes de deixar Aracaju, Thiago disse irritado a Plenário: “Rapaz, aqui é a cidade onde só tem fofoqueiro. Deus me livre de voltar aqui”. Disse que talvez a reportagem não saia, apesar de ser “um grande escândalo”.

MÍDIA ENLOUQUECE

Quando Roberto Cabrine vem a Aracaju a “imprensa fica alvoroçada”, com a possível divulgação de escândalos que “não temos coragem de fazê-lo”. Cabrine é um repórter que tem pequeno horário na SBT, pouca audiência no final da noite de domingo e que explora informações passadas por fontes de seu interesse.

Dos grupos sociais

///Sobre a Fafen – Secretário Geral de Governo, José Felizola, participou ontem em Brasília, de audiência com o ministro de Minas e Energia, e com a presença de diretores da Petrobrás, para implementar ações e evitar a hibernação da Fafen. Foi criado um grupo de trabalho envolvendo o Governo de Sergipe, a Petrobrás e o Ministério.

///Deus Ajude – Segundo Felizola, o objetivo da audiência é evitar o fechamento da Fafen, importante para Sergipe. Pela primeira vez um a Petrobrás veio para a discussão efetiva e se dispôs a compor uma mesa de negociação: “esse é o primeiro passo e que Deus ajude todos os sergipanos nos passos vindouros”.

///Será oposição – O deputado Iran Barbosa (PT) disse ontem, da Tribuna da Assembleia, para anunciar que não vai fazer parte de nenhuma comissão e nenhum bloco dentro da Alese e que é oposição a governador Belivaldo Chagas. Lembrou que foi oposição durante a campanha e continuará assim durante o mandato dele.

///Para filiação – Os partidos políticos começam a convidar prováveis candidatos a vereador, que tenham bom potencial de voto, para filiação, em razão do novo processo eleitoral de 2020, com o fim das coligações. Edvaldo Nogueira está preocupado e sexta-feira passada reuniu-se com oito vereadores para tratar do assunto.

///Admite erro – O Ministro da Educação, Ricardo Vélez, admitiu que errou em pedir às escolas vídeos dos alunos cantando o hino nacional, sem permissão dos responsáveis. Além disso, o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro, “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”, foi retirado.

///Zoom do filho – O subtenente Edgard Menezes avisa que “amanhã [hoje] vou ao colégio que meu filho estuda, para autorizar que filmem ele cantando o Hino Nacional. A única exigência que farei é que façam um zoom no rosto dele, quero que ele apareça bem destacado entre os colegas”.

Conversas

Cada conversa – Estão acontecendo conversas que antes pareciam imensamente impossíveis. Os tempos são outros. As lideranças também.

Facultativo – Sexta-feira já é ponto facultativo e o Estado só volta a funcionar na quinta-feira, 07 de março. Vida que segue.

Repouso – Sergipe vende a orla para o turismo de repouso durante o carnaval, por força dos donos de hotéis que vê no período a melhor forma de faturamento.

Sem ânimo – Alguns poucos blocos vão circular em áreas dos bairros e atrai foliões da região. Animação mesmo não existe.

Linha Verde – A maioria dos políticos está com viagem marcada neste período e só retorna depois do carnaval. Os resorts da Linha Verde vai acomodar sergipanos.

Frota de ônibus – Empresas de transportes intermunicipais estão aumentando a frota de ônibus a partir de sexta-feira. Muita gente também viaja a Salvador.

Terá demissão – Petrobras vai desocupar prédio sede em São Paulo para reduzir custos; empresa avalia plano de demissão.

Não gastar – Não aconteceu o carnaval antecipado da cidade de Tobias Barreto. A Prefeitura optou por não gastar com festas.

Mais recuo – A cidade de Pirambu, no litoral sergipano, que fazia um dos melhores carnavais de Sergipe, também está com programação amena.