Deputado Capitão Samuel solicita a convocação de Guardas Prisionais

27/02/19 - 15:30:05

Na manhã desta quarta-feira, 27, o deputado Capitão Samuel recebeu, em seu gabinete, homens e mulheres aprovados no concurso para público para guardas Prisionais. Os concursados aproveitaram o momento para agradecer e reconhecer o apoio do parlamentar na luta em busca das nomeações.

Bastante preocupados com o momento, eles pediram para que o parlamentar não abandone a luta da categoria. De forma imediata, o Capitão Samuel entrou em contato com secretário de estado de justiça, Cristiano Barreto, onde se descolocou, no mesmo momento, acompanhado da comissão de Guardas aprovados, para uma reunião.

Segundo o Capitão Samuel a união da categoria é de fundamental importância. “São mais de 600 pessoas aguardando esta convocação, aqui tivemos cerca de 10 ou 12 representantes. Eles precisam entender que quanto maior a representatividade, melhor o resultado”, declara.

O secretário Cristiano Barreto existe uma necessidade grande de convocar todos os aprovados. “O estado está passando por um momento de grande dificuldade e, no momento, dependemos das resoluções do governador Belivaldo Chagas. Mesmo assim, reconheço a necessidade de termos mais efetivos em todos os setores da segurança pública”, afirma.

Fonte e foto assessoria