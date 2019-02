ELIANE AQUINO DIALOGA SOBRE FORTALECIMENTO TURISMO SERGIPANO

27/02/19 - 08:31:45

Sergipe possui 4 mil artesãos cadastrados junto ao governo do Estado, que produzem peças em barro, renda, madeira, palha e diversos outros materiais

A vice-governadora Eliane Aquino acolheu nesta terça-feira (26), no Palácio de Despachos Governador Augusto Franco, o pedido de reunião dos deputados estaduais Georgeo Passos, Kitty Lima e Samuel Carvalho, com representantes da Associação da Feira de Artesanato e Variedades da Orla de Atalaia (Afavoa), Secretaria de Estado do Turismo (Setur), e Secretaria de Estado da Inclusão, da Assistência Social e do Trabalho (Seit) a fim de discutirem caminhos para o fortalecimento do turismo e da cultura sergipana. Atualmente, em Sergipe, existem 4 mil artesãos cadastrados junto ao governo do Estado, que produzem peças em barro, renda, madeira, palha e diversos outros materiais, que levam Sergipe, através da comercialização dos produtos, para o mundo.

Para a vice-governadora Eliane Aquino, Sergipe deve trabalhar forte na capacitação dos profissionais do artesanato. “Nós temos todo o interesse em divulgar e fortalecer o artesanato no estado de Sergipe, principalmente porque temos uma identidade muito forte, produtos belíssimos, uma cultura muito rica e precisamos investir na nossa gente, além de também pensar na comunidade artesã como um todo e enxergá-los como profissionais de sua área. Tenho dialogado muito com representantes do Instituto Banese, para que possamos fortalecer a capacitação e qualificação dos nossos artesãos”, explicou.

De acordo com a artesã Nívia Maria de Oliveira, a solicitação é de que o governo do Estado ofereça um maior apoio à Afavoa, para que os comerciantes possam vender seus produtos em maior escala, além de um novo local para a implantação da feira e a revisão do débito em relação à taxa de manutenção paga pelos comerciantes. “Em nossa feira, que fica localizada próximo à pista de motocross da orla, temos 100% de artesanato local, produzido por 93 famílias. Expusemos nossas demandas e acredito que a reunião teve muitos pontos positivos e também que estamos dando início a uma grande parceria”, colocou.

O secretário de Estado do Turismo e presidente interventor da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), Manelito Franco, se colocou à disposição para resolução das demandas. ”Nós vamos pensar em alternativas para as solicitações que nos foram feitas e estudaremos de forma sistêmica as possibilidades. No que depender de nós, o turismo sergipano tem muito a se desenvolver. Já aprovamos na última reunião do conselho, lançando mão do Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Refis), que a dívida da associação será parcelada em 48 vezes e, além disso, também iremos estudar a mudança de local pedida”.

A deputada estadual Kitty Lima, que compõe a bancada de oposição ao governo, acredita que com a união de forças é possível encontrar soluções. “A comissão de deputados que esteve no palácio de governo foi intermediar o encontro com as secretarias e com a própria vice-governadora. Vamos juntos encontrar formas de tornar as feiras mais atrativas e rentáveis para os comerciantes, porque dessa forma incentivamos o turismo e cultura do nosso estado. Eu espero que esse seja o início de uma solução para as questões que foram postas”.

A vice-governadora Eliane Aquino ainda foi presenteada com peças produzidas pelos artesãos da Afavoa, que reforçam a diversidade cultural do estado de Sergipe.

Foto Danilo França

ASN