Fechamento e liberação de vias durante Rasgadinho 2019 ocorrerão de forma dinâmica

27/02/19 - 15:35:33

Entre os dias 2 e 5 de março (de sábado a terça-feira), milhares de pessoas devem aproveitar a folia no bloco Rasgadinho, tradicional evento carnavalesco que acontece na região central de Aracaju. Para garantir organização, segurança e mobilidade para condutores e pedestres, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da capital montou um esquema especial de trabalho denominado ‘Operação Carnaval 2019’.

Os trabalhos começarão sempre às 13h com o bloqueio do trânsito na rua Maruim (entre a avenida Pedro Calazans e rua Dom Bosco), onde ficará a concentração do bloco. O cortejo sairá por volta das 15h e seguirá pelas seguintes vias: avenida Pedro Calazans, rua Estância, rua Gararu, avenida Edézio Vieira de Melo, faz o retorno na altura do cruzamento com a rua Japoatã, seguindo por um trecho da avenida Hermes Fontes e finalizando na rua Maruim.

Um grupo de agentes de trânsito acompanhará o percurso e fará o bloqueio e liberação das vias do itinerário conforme a passagem dos foliões e do trio elétrico. “Dessa forma, não será necessária a interrupção do fluxo de veículos durante todo o tempo de duração do bloco. Será um trabalho dinâmico e que garantirá mobilidade para os condutores que não participam da festa”, garante o coordenador de Trânsito da SMTT, major Alexandre Cardoso.

Os trabalhos deverão ser concluídos todos os dias às 21h. Mais de 20 agentes darão suporte ao evento com o auxílio de três viaturas e oito motocicletas. Os veículos de três linhas do transporte público serão desviados durante a realização do Rasgadinho: 001-Augusto Franco/Bugio; 002-Fernando Collor/DIA; e 005-Maracaju/DIA.

Orientações de segurança

Garantir um Carnaval tranquilo e sem acidentes no trânsito é responsabilidade de todos. Por isso, a SMTT reforça que o condutor precisa respeitar os limites de velocidade, certificar-se de que todos no automóvel estão usando cinto de segurança (ou capacete, no caso de motociclistas), além de não utilizar o telefone celular enquanto estiver na condução do veículo e não misturar álcool e direção.

Fonte e foto assessoria