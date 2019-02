Hospital Regional Amparo de Maria emite nota de Esclarecimento sobre leilão

27/02/19 - 05:29:39

O Setor Jurídico do Hospital Regional Amparo de Maria, vem através deste, esclarecer e tornar público, as notícias veiculadas sobre o leilão designado:

1 – Trata-se de débitos oriundos dos período de 2003/2004 referente a FGTS onde preocupados com a continuidade de prestação de serviços desta instituição de saúde secular e única Maternidade da região sul do estado, a direção desta casa procedeu parcelamento. Parcelamento este, que por dificuldades financeiras fora cancelado.

2 – Tendo em vista a nova contratualização procedida em agosto de 2018, com o novo Secretário de Saúde do Estado, que trouxe condições para a continuidade dos serviços prestados por está instituição, a direção desta casa, novamente preocupada com a resolução dos débitos desta, requereu adesão a novo parcelamento do FGTS realizando, inclusive, o envio de documentação para o setor responsável por este parcelamento, o Setor de Recuperação de Créditos e Parcelamento de FGTS da Caixa Econômica Federal. Está adesão foi em 27/12/2018, tendo inclusive, procedido pagamento do percentual exigido referente aos débitos.

3 – Ocorre que em 17 de janeiro de 2019, fora designado, leilão, de 1/4 da área total deste hospital que compreende o prédio da administração, capela, e casa das irmãs. E não do hospital em sua totalidade, conforme, veiculado através dos diversos meios de comunicação e mídias digitais de que seria do hospital como um todo.

4 – Informamos, ainda, que na data de 25 de fevereiro de 2019, recebemos confirmação da Caixa Econômica Federal sobre o pedido de parcelamento requerendo documentação complementar para finalização do processo.

5 – Concluímos ainda, a presente nota, informando, que toda documentação mencionada acima está sendo juntada aos autos do processo.

Estância, 26 de Fevereiro de 2019.

Setor Jurídico do Hospital Regional Amparo de Maria