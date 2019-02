MILTON ASSUME FÓRUM EMPRESARIAL E DEFENDE DIÁLOGO COM PODERES

27/02/19 - 06:26:02

Ao tomar posse nesta terça-feira (26), como coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, o empresário e advogado Milton Andrade defendeu a união e o diálogo como elementos fundamentais para a construção de um processo que vise tirar o Estado da grave crise financeira em que se encontra. “Estou muito honrado em ter sido escolhido pela classe para comandar o Fórum Empresarial em meio ao maior cenário de desafio econômico já vivido em Sergipe”, disse Milton.

O novo coordenador, empossado durante reunião-almoço ocorrida no Hotel Hadisson, em Aracaju, disse também estar preparado para colaborar com os poderes públicos estadual e municipal com o intuito de encontrar saídas que minimizem os efeitos da crise, devolvendo ao Estado a capacidade de se desenvolver economicamente. “Estou certo de que o diálogo, a união e muito estudo serão fatores essenciais para que possamos superar esse quadro que angustia a todos nós”, afirmou Milton.

Aliado a isso, ressaltou, deve-se pensar na modernização legislativa, além de estabelecer parcerias público-privada para, dentre outras coisas, garantir obras estruturantes para o Estado. “Claro que nada acontecerá se não tivermos um canal de diálogo aberto e franco com todos os setores produtivos em sintonia com a gestão pública. Com isso, geramos o desenvolvimento econômico e social e quem ganha é Sergipe”, salientou Milton, que comandará a entidade até 2020.

Por Kátia Santana

Foto assessoria