MPT OFERECE CURSO A DISTÂNCIA GRATUITO PARA CONSELHEIROS

27/02/19 - 11:28:18

A capacitação será na modalidade de educação a distância, por meio de videoaulas e atividades que ocorrerão no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) do MPT

O Ministério Público do Trabalho (MPT), por meio da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), com o apoio do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas/DGP, está com as inscrições abertas para o curso a distância gratuito “Conselheiros Tutelares: importantes atores no combate ao trabalho infantil”.

As inscrições seguem até 15 de março e podem ser feitas pelo site https://ead.mpt.mp.br/. O curso deverá ocorrer no período de 1º de abril a 1º de maio, e terá carga horária de 20 horas/aula.

O curso é voltado a todos os conselheiros tutelares que atuam nos estados brasileiros e aos demais interessados no tema – nesta ordem de prioridade. A metodologia utilizada será a de videoaulas, com a realização de atividades no ambiente virtual de aprendizagem.

Estão sendo ofertadas mil vagas. A seleção dos participantes se dará mediante ordem de inscrição no site https://ead.mpt.mp.br/ e considerando, ainda, a prioridade para os conselheiros tutelares.

Temas

O objetivo do curso é sensibilizar e nivelar o conhecimento dos participantes sobre as questões referentes ao combate à exploração do trabalho infantil.

Entre os tópicos abordados estão: identificação do que é trabalho infantil e quais as atividades que compõem a lista TIP (piores formas de trabalho infantil); reconhecimento de situações de trabalho infantil que exigem atuação do MPT, entre outros.

O curso oferecerá certificado aos participantes que efetivarem inscrição conforme descrito no edital e que obtiverem nota mínima de 75% do total do curso.

Outras informações podem ser obtidas na Assessoria Técnica da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas/DGP pelo telefone (61) 3314-8486.

Por Ana Alves