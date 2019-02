A Polícia Civil, em parceria com o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), realiza na sexta-feira, 8 de março, o I Encontro PC SuperA Mulher. O evento é voltado para mulheres policiais civis, acontece na Academia de Polícia Civil (Acadepol) e conta com 45 vagas que poderão ser preenchidas mediante envio da ficha de inscrição preenchida para o e-mail codep.acadepol@pc.se.gov.br.

“O objetivo do evento é proporcionar um espaço de escuta e resgate da autoestima da mulher policial civil, propiciando vivências terapêuticas de grupo e fomentando reflexões sobre bem-estar, autoimagem, autocuidado, autoconhecimento e qualidade de vida. As atividades, incluindo almoço para as mulheres inscritas e que participarem da programação, acontecem de 9 às 17h. Importante ressaltar que as mulheres inscritas serão liberadas do ambiente de trabalho neste dia, conforme acordado com a Superintendência da Polícia Civil”, destacou Sandra Mara Góis, vice-diretora da Acadepol.

Inscrições

As mulheres policiais civis devem preencher a ficha de inscrição disponibilizada no final desta matéria, preencher e enviar o mais breve possível para o e-mail codep.acadepol@pc.se.gov.br. Apenas as primeiras 45 mulheres que enviarem a ficha estarão inscritas e receberão confirmação de participação por parte da Acadepol. Informações: (79) 3249-6103 – Codep/Acadepol.

Programação

9h – Abertura

9h30 – Coffee break

10h – Roda de conversa, sob coordenação da psicóloga Maria Fernanda Rosa Fontes.

11h30 – Prática: o poder terapêutico da dança do ventre, com a bailarina Hayffa Manzato.

12h20 – Almoço

13h20 – Palestra e vivência: os benefícios da Aromaterapia, com Adelaide Farias.

14h – Prática: o poder terapêutico da Kundalini Yoga, com Silvia Chinen (Adi Shakti Kaur).

15h30 – Coffee break

16h – Encerramento: depoimentos e dinâmica final.

Clique aqui para baixar a ficha de inscrição