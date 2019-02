Prefeitura de Tobias Barreto anuncia informatização de arrecadação da feira livre

27/02/19 - 08:03:29

A fim de dar mais transparência à arrecadação na feira livre do município, o prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, anunciou que dará uma nova dinâmica ao sistema.

A partir de agora, os fiscais andarão com tablets e uma impressora portátil para imprimir a guia do feirante. Ao retornar para a Prefeitura, o fiscal já terá toda as informações registradas – o valor arrecadado e o feirante que não fez o pagamento.

“Nós mantivemos o valor, porque a proposta não é ampliar a arrecadação, mas sim torná-la mais transparente mesmo”, ressalta o prefeito Diógenes.

Ele destaca que a cobrança será a mesma, mas com uma ferramenta mais apropriada e menos passível de erros. “Saberemos quem está pagando e o quando está pagando. Assim, teremos um controle mais efetivo”, afirma.

A empresa responsável será a Tributos Informática, no mercado há 40 anos. “Buscamos profissionais qualificados e experientes. Eles já atuam em centenas de Prefeituras”, diz Diógenes.

O cadastro dos feirantes já foi iniciado e em, aproximadamente, 15 dias, eles já estarão efetuando o pagamento com a nova ferramenta.

Fonte e foto assessoria