Professores das salas de recursos multifuncionais participam de encontro de capacitação

27/02/19 - 11:18:52

Com o objetivo de informar os professores das salas de recursos multifuncionais acerca da reorganização dos serviços prestados aos estudantes da Educação Inclusiva, a Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora do Socorro (Semed), promoveu na manhã da última terça-feira, 26, uma Reunião realizada no Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (NAEE).

Na ocasião, os docentes das salas de recursos multifuncionais tiveram a oportunidade de esclarecer suas dúvidas. Para a assessora da Semed, a professora Sandra Baldin, este encontro é de suma importância, pois possibilita o alinhamento das estratégias com o intuito de ofertar um melhor atendimento às escolas e aos estudantes com deficiência.

“Os instrumentais que estamos apresentando serão elaborados com o apoio dos docentes das salas de recursos. Estes profissionais irão atuar com os professores nas salas regulares. Dessa maneira, a partir de um trabalho pautado numa perspectiva inclusiva, o nosso objetivo é ampliar a oferta de serviços prestados”, esclareceu Sandra Baldin.

Fortalecimento das ações

Conforme apresenta a assessora, a Semed já está promovendo uma reestruturação do NAEE com o objetivo para fortalecer ainda mais o apoio prestado aos professores das salas regulares. “O trabalho em conjunto será reforçado, isso significa que os profissionais que atendem aos estudantes com deficiência visitarão as unidades escolares para prestar todo suporte aos professores, aos profissionais do apoio escolar e equipe diretiva”, revelou Sandra Baldin.

Apoio da Semed

Para a professora do NAEE, Rosa Karla Cardoso Almeida, o apoio da Semed é fundamental para cada vez mais melhorar o atendimento prestado. “É muito importante que sejam realizados encontros como este. Na oportunidade, aproveitamos para esclarecer as dúvidas e também são apresentadas novas orientações aos educadores”, disse.

Além da reestruturação do NAEE, a Semed está promovendo a elaboração dos instrumentais específicos para o atendimento aos alunos com deficiência. “É importante frisar que os instrumentais servem para planejar o atendimento, avaliar e registrar o desempenho do aluno, de acordo com a particularidade de cada estudante”, destacou Sandra Baldin.

Foto assessoria

Por: Lívia Lessa