CLÓVIS SILVEIRA E SEU AGRUPAMENTO FILIA AO PSC NO MÊS DE MARÇO

27/02/19 - 05:09:13

O presidente estadual do PSC em Sergipe, André Moura, recebeu na manhã desta segunda-feira (26) Clóvis Silveira, que já anunciou em entrevista as rádios locais, sua filiação ao PSC, juntamente com o grupo remanescente do PPS. Durante a visita André Moura apresentou ao recém chegado as instalações da sede estadual.

De acordo com Clóvis, há uma boa relação com André Moura e a mudança de agremiação é apenas por não aceitar a orientação da direção nacional de fusão entre Rede e PPS para atingir o coeficiente eleitoral.

“Comigo há um grupo coeso que certamente fortalecerá o PSC, uma sigla organizada em todo o estado. Estou feliz com a acolhida e fui muito bem recebido”, disse Clóvis.

Foto: Márcio Dantas

Por Marcelo Gomes