SergipePrevidência inicia entrega do Informe de Rendimentos

27/02/19 - 11:10:46

Os aposentados e pensionistas do estado podem obter o documento por atendimento presencial ou via internet

A partir do dia 07 de março a Receita Federal disponibilizará o programa para preenchimento e entrega do Imposto de Renda 2019, e para quem irá organizar a documentação para fazer a sua declaração já nos primeiros dias, o SergipePrevidência informa que está disponibilizando o Informe de Rendimentos aos segurados do Instituto.

Os aposentados e pensionistas do estado podem obter o documento por atendimento presencial no SergipePrevidencia de segunda a sexta, das 7h às 13h, no autoatendimento através do Toten no SergipePrevidencia ou até mesmo no Portal do Segurado disponível na web (www.sergipeprevidencia.se.gov.br).

A assessora de planejamento do órgão, Patrícia Santa Bárbara, explica que os segurados podem obter seu comprovante totalmente pelo site, e que estes têm o mesmo valor jurídico daqueles emitidos presencialmente pelo órgão. “É uma possibilidade para aqueles que não querem enfrentar filas e otimizar seu tempo, visto que neste período o fluxo de usuários na nossa sede aumenta consideravelmente”, reforça.

A sede do SergipePrevidência fica localizada na Praça da Bandeira, 48, bairro São José.