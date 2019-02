Vergalhão cai e fura teto de carro que estava estacionamento ao lado da AL

27/02/19 - 13:03:14

Uma barra de ferro caiu e atingiu o teto de um veículo particular que estava no estacionamento ao lado da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), em frente à Praça Fausto Cardoso, em Aracaju.

O prédio da Alese passa por uma reforma e o ferro teria caído da fachada onde está sendo realizado a construção. Não havia ninguém no veículo e não houve feridos, apenas danos materiais.

Desde a última segunda-feira (25) que circula um vídeo nas redes sociais onde mostra o teto do carro transpassado por um vergalhão.

Em decorrência de um vídeo que circula nas redes sociais, com repercussão nos veículos de comunicação do Estado, onde um vergalhão atingiu um veículo num estacionamento privado, a Assembleia Legislativa de Sergipe emitiu uma nota na manhã desta quarta-feira (27) informando que de imediato foram tomadas as medidas necessárias objetivando a prestação de toda a assistência a proprietária do automóvel pela empresa responsável pela obra!

Ainda segundo a nota, Assembleia informa ainda que determinou ao responsável pelo estacionamento próprio, que fica na avenida Ivo do Prado, e “recomendará” ao proprietário do estacionamento privado, onde ocorreu o episódio que não permita o estacionamento de veículos na base do prédio do Poder Legislativo, onde está ocorrendo uma reforma, prevista para ser concluída no mês de abril, ou início de maio do corrente ano.

Com informações e foto da Alese