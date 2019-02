ABERTAS INSCRIÇÕES PRA PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES

Os professores da rede estadual, interessados em trabalhar nas unidades de ensino que oferecem o Ensino Médio em Tempo Integral poderão se inscrever no Processo Seletivo Simplificado aberto pelo governo do Estado, projeto da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc). As inscrições prosseguem até às 23h59 do dia 1º de março. No período de carnaval (de 2 a 6 de março) as inscrições não acontecem, e podem ser retomadas às 8h de 7 de março até às 23h59 do dia 8 de março, clicando aqui.

Poderão participar da seleção os professores que estão lotados em unidades de ensino; na Seduc ou na sede das Diretorias Regionais de Educação.

A seleção objetiva a formação de Cadastro de Reserva para todas as 41 escolas que oferecem o Ensino Médio em Tempo Integral, e será compreendida das seguintes fases: inscrição, etapas de avaliação, classificação e convocação dos candidatos. A seleção será feita por meio de avaliação de currículo.

Estão sendo disponibilizadas vagas para as funções de professor das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

O prazo de vigência do Processo Seletivo Simplificado será de dois anos, contados a partir da data de sua publicação no site da Seduc, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Durante sua vigência, as vagas decorrentes de desistência poderão ser preenchidas por profissionais selecionados por este PSS, observando a ordem de classificação.

Carga horária e remuneração

O candidato selecionado e convocado para atuar no Centro de Excelência de Ensino deverá ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 40 horas semanais, exclusivamente presenciais, em regime de tempo integral, distribuídas nos turnos matutino e vespertino, na unidade de ensino em que for lotado.

Além da remuneração inerente ao cargo efetivo de Professor de Educação Básica, o candidato selecionado receberá também a Gratificação por Atividade de Tempo Integral (GATI), criada pela Lei Complementar nº 179/2009, no percentual de cem por cento sobre o vencimento básico.

Cronograma

Após as inscrições, as outras etapas do Processo Seletivo Simplificado obedecerão o seguinte cronograma:

Análise de Títulos De 11 a 13 de março Resultado 14 de março Recurso 15 de março Resultado final 18 de março Formação Data a definir

Mais informações podem ser obtidas no edital, através do site da Seduc.