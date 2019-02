AGORA É CARNAVAL, GENTE

28/02/19 - 00:07:41

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Já é carnaval. A partir de agora é se preparar para a folia ou para o descanso. Deixa-se de lado os atropelos da vida e por quatro ou cinco dias põe o que é sério pra lá. Um empresário, preocupado com a crise que abala o Estado e o País, disse-me ontem: “Tô nem aí. Sábado vou sair no Galo da Madrugada”. E brincou: “são quase três milhões de pessoas em crise, mas todos se divertindo”.

É até um fato. Por algum momento, o relax é um antídoto contra a crise. E tem muita gente nesse horror comprando camarotes caríssimos para o carnaval da Bahia ou das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Outros levam a crise para passeios na Europa e até preferem o glamour parisiense para abandonar um Estado em situação difícil.

Nesse carnaval o que não vai faltar é gente que chora miséria em Sergipe, mas metido em luxuosos resorts por todo o Brasil. Um conhecido grupo de ‘pobres ricos’, vítima da crise violenta, desembarca amanhã cedo em Gramado. Nossa, o quê se faz em Gramado (RS) se não é Natal? O tempo ameno das serras gaúchas, o frio e a tranquilidade. Isso não tem crise que pague, nem que incomode, apesar de sinalizar remorso quando se põe a cabeça no travesseiro.

Evidente que esse período, a ilusão termina ao cair o pano na quarta-feira de Cinzas, mas só se retorna à realidade na segunda-feira [onze de março], quando se sente que o período de descanso aprofundou as dificuldades. O Brasil como um todo para e vai à folia, independente do caos em que se meteram os Estados e pela desordem moral e administrativa que se implantou no País há dezenas de anos.

Infelizmente a folia mistura tudo e, do mela-mela ao luxo dos desfiles nas passarelas, nada se entende, mas tudo se transforma em alegria, mesmo que as dívidas cresçam com os gastos mais inúteis apenas para manter a pose. É o Brasil que convive feliz com o “inferno, o purgatório e o paraíso”, como bem relata a Divina Comédia de Dante.

Apenas um detalhe: vamos demorar muito a se livrar do inferno dantesco, já que sequer saímos do primeiro circulo, em que ele é mais ameno.

AGUARDA DECISÃO

Segundo fonte petista, o partido aguarda tranquilamente a decisão de Edvaldo Nogueira em relação à nova composição de secretariado e da rediscussão dos projetos para os próximos dois anos em Aracaju.

QUER INDICAR

As lideranças do PT afirmam que não aceitarão mais a falta de diálogo e a diminuição dos espaços do PT na gestão e manifestou para Edvaldo que quer indicar e continuar ocupando a Secretaria Municipal de Inclusão Social e a Funcaju.

MARCIO E PSB

Foi confirmado o encontro do ex-deputado Marcio Macedo (PT) e Elber Batalha (PSB) que se iniciou em um bloquinho de rua, no final da semana passada. Marcio pode disputar a Prefeitura com apoio do PSB, que indicará o vice.

CASO ACONTEÇA

Na possibilidade de uma composição, que não se revela difícil, Marcio Macedo disputaria a Prefeitura em 2020 e a vice ficaria com o PSB, cujos nomes mais cotados são Elder Batalha e Danilo Segundo embora este último esteja no Pros.

INFORMAÇÃO PROCEDE

Durante o encontro de Marcio com Elber foi dado um telefonema para o presidente regional do PSB, Valadares Filho, e ficaram de ter uma nova conversa logo após o carnaval. A coisa esquenta.

TENTAR ALIANÇA

Este próximo encontro, marcado para logo após o carnaval, com a presença de Valadares Filho e Marcio Macedo, será sobre a possibilidade de uma aliança entre o PSB e o PT para disputar a Prefeitura de Aracaju em 2020.

PROBLEMA É FIRMAR

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) acha louvável cantar o hino nacional: “o problema é filmar crianças e obrigá-las a cantar o slogan de campanha do presidente Bolsonaro”. Por sorte a sociedade repudiou e o MEC recuou.

MAIS IMPORTANTES

Para Mitidieri tem muita coisa mais importante a resolver, como piso dos professores, que a maioria dos municípios não consegue pagar, estrutura precária das escolas, merenda escolar que o Governo Federal não paga nem 20%.

MELHORAR COMUNICAÇÃO

Fabio Mitidieri avalia que o Governo Federal precisa melhorar sua comunicação e articulação com o Congresso: “da forma que vai, a reforma terá muita dificuldade de ser aprovada”, admite.

ESTÁ IMPREVISÍVEL

Não há previsão para apreciação do hábeas corpus para soltar o prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro. Mas o seu advogado, Evânio Moura, está confiante, Um outro advogado acompanha de perto o processo em Brasília.

HILDA PODE ASSUMIR

Caso o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conceda a liminar ao pedido de hábeas corpus até o carnaval, a vice-prefeita Hilda Ribeiro assume o cargo. A torcida no grupo é forte.

QUER SER BOM DEPUTADO

Fábio Henrique (PDT) disse ontem que não está pensando em disputar eleições a prefeito: “estou focado em ser um bom deputado”. Diz que o PDT está se estruturando e ampliando seus quadros: “temos priorizado filiar pessoas da sociedade que nunca disputaram eleição”.

SEM TRATAR DO ASSUNTO

Fábio Henrique acrescentou que ainda não “tratamos de candidatura a prefeito, mas tem companheiros que podem disputar, a exemplo do vereador Alan Mota e tantos outros. Mas nada definido, essa discussão será feita ano que vem”.

REUNIÃO DO PCDOB

Houve reunião de cúpula ontem do PCdoB em Aracaju, entre vários caciques do partido. A legenda já tenta decidir sobre aliados e busca a unidade. Dificilmente a encontrará no PT se não atender a seus pleitos.

BLOCO EM ESTÂNCIA

Um bloco do PT de Estância quer redefinir o partido no município, com uma proposta política avançada. Depois de encontros, o nome de Dominguinhos será proposto como opção para a Prefeitura, que poderá ser ou não aceito pela legenda.

PROPOSTA AO PLENO

Segundo um deputado, a mudança de data do duodécio do dia 20 para o dia 30 de cada mês será decidido pelo pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe. O parlamentar antecipou a decisão: “não passa”. É difícil vencer a crise.

BRIGA COM ELE MESMO

Ainda de um deputado, sobre o PT na Assembleia: “quando o partido não tem com quem brigar, o faz com ele mesmo”. Deputado Iran Barbosa está na oposição e Francisco Gualberto na situação. Quem entende?

ANULAR PENSÃO

Nos bastidores da Assembleia, alguns deputados iniciam conversas de bastidores para anular o aprovação da pensão destinada a vice-governadora Eliane Aquino (PT), por ser viúva do ex-governador Marcelo Déda.

DEPOIS DO CARNAVAL

O governador Belivaldo Chagas vai continuar, depois do carnaval, com reuniões para expor a crise que atinge todo o Estado. Terá encontro com instituições estaduais e com sindicatos em busca de entendimento.

SOBRE RASGADINHO

O ex-deputado Robson Viana avisa que o bloco Rasgadinho não terá apenas palcos para shows, mas que vai circular a partir do sábado, com bandinhas, mini-trios e o trio-elétrico para animar a multidão.

Dos grupos sociais

///Verdade prevaleceu – Marcio Macedo diz que as fake news que virou verdadeira máquina de produção de mentiras de Bolsonaro tentou destruir a honra de Fernando Haddad, se aproveitando de uma delação premiada falsa – divulgada estrategicamente no meio da campanha eleitoral. Mas a verdade prevaleceu.

///Racismo afasta – O gerente da Caixa Econômica Federal acusado de racismo pelo empresário Crispim Terral, de 34 anos, foi afastado de suas funções. A informação foi divulgada no site do banco ontem. Na publicação, a Caixa Econômica diz que “repudia práticas e atitudes de discriminação cometidas contra qualquer pessoa”.

///Solta pessoal da Vale – O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Nefi Cordeiro, determinou ontem a soltura de oito funcionários da Vale que estavam presos desde o último dia 15 em razão de investigação sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, segundo informa o G1.

///Brasileiro é canibal – A colunista política Miriam Leitão escreve que o ministro Ricardo Velez Rodriguez confunde Estado com governo. Mistura hino nacional com bordão de campanha eleitoral. E quer impor isso às escolas. Ele é aquele que chamou os brasileiros de canibais.

///Casos de Dengue – Os casos de dengue mais que dobraram no Brasil neste início de ano em relação ao mesmo período de 2018. As regiões Sudeste e Centro-oeste são as mais afetadas. A reprodução do mosquito é bem maior no verão, e por isso o combate aos possíveis criadouros deve ser reforçado.

///Propinas e repasses – A OAS, uma das maiores empreiteiras do país, distribuiu entre 2010 e 2014 cerca de R$ 125 milhões em propinas e repasses de caixa 2 a pelo menos 21 políticos de oito partidos. A informação foi dada por ex-funcionários da empresa em delação homologada pelo STF em março de 2018.

Conversas

Precisa conversar – A formação de blocos políticos começam a surpreender e na Alese alguém precisa conversar com parlamentares sobre posições.

Hotéis da orla – As ocupações nos hotéis da orla, para o carnaval, começam a partir de amanhã. A rede hoteleira está sorridente com o período.

Após carnaval – Haverá mudanças no secretariado do prefeito Edvaldo Nogueira logo após o carnaval. O PT está querendo boa posição.

Demitir aliados – A política esquenta na Barra dos Coqueiros com a ação do prefeito Airton Martins em demitir aliados de sua equipe de auxiliares.

Terá problemas – Haverá problemas com o MDB caso a Presidência vá para o ex-governador Jackson Barreto ou Benedito Figueiredo.

Boa disposição – Jackson Barreto, entretanto, aparenta boa disposição e se mantém dispostos. A impressão é que não vai se aposentar da política.

Entre amigos – Já o ex-senador Valadares (PSB) só trata de política reservadamente entre amigos. Em público evita fazer qualquer comentário.

Tráfico em Alagoas – A PF deflagrou nesta quarta-feira (27/2) a Operação Dourada, para combater o tráfico ilícito de drogas no Estado de Alagoas.

Mudar o rumo – As confissões de Sergio Cabral pode mudar o rumo do seu processo e atingir pessoas tidas como sérias, honestas e de boa índole. Segurem as pontas!