Alunos de medicina vão apresentar peça teatral ‘O Futuro da Humanidade’

28/02/19 - 13:48:17

Com a orientação do médico, professor e presidente da Sociedade Médica de Sergipe (Somese), José Aderval Aragão, da disciplina de Anatomia, os alunos da turma 105 de medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS) vão apresentar a peça intitulada ‘O Futuro da Humanidade’, uma adaptação teatral do livro homônimo do psiquiatra Augusto Cury.

O espetáculo será realizado no próximo dia 7 de março, às 19h no Teatro Atheneu. Para ter acesso a peça é necessário levar 1 kg de alimento não-perecível que serão doados para as Instituições Juventude Solidária e Mulheres do Peito.

O idealizador do projeto, o professor José Aderval Aragão explica que o objetivo da peça teatral é fazer com que os alunos aprendam a importância da empatia com o paciente. “Promovemos também um momento de descontração com os alunos e eles aprendem a questão do respeito com seus futuros pacientes”, destacou Dr. Aderval.

Por Maraisa Figueiredo