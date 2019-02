AUDIÊNCIA DISCUTE A VIABILIZAÇÃO DE EMENDA PARA CENTRO DIAGNÓSTICO CONIVALES

Aconteceu ontem uma importante reunião com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em Brasília, cuja pauta principal foi a viabilização da emenda impositiva de bancada para o consórcio CONIVALES, com o objetivo de financiar a implantação do Centro de Diagnóstico. A audiência foi intermediada pela senadora Maria do Carmo e contou com a participação de prefeitos sergipanos.

“O ministro ressaltou a importância dos Consórcio Públicos e enfatizou que, na sua gestão à frente do Ministério, irá fortalecer os consórcios como instrumento de viabilidade para contribuir com o sistema de saúde do país”, ressaltou o presidente do CONIVALES, Franklin Freire, prefeito de Amparo de São Francisco.

