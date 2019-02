Bittencourt: “Padre Inaldo tem feito um grande trabalho em Socorro ”

28/02/19 - 16:35:16

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju nesta quinta-feira, 28, para responder a uma avaliação feita pelo vereador Pastor Alves (PRB) sobre a atual gestão da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. De acordo com Bittencourt, Socorro e Aracaju são cidades irmãs e importantes para o desenvolvimento de Sergipe.

“Nossa Senhora do Socorro integra a Grande Aracaju. A população utiliza os serviços das duas cidades e são beneficiadas. Muita gente reside na capital e trabalha em Socorro, e vice-versa. São as maiores cidades de Sergipe e muito bem administradas por gestores do PCdoB. Os resultados e os avanços são visíveis. O prefeito Padre Inaldo tem feito um trabalho digno de todo respeito da sociedade”, afirmou o vereador Bittencourt, que é presidente Estadual do PCdoB.

Professor Bittencourt pontuou alguns avanços da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, a exemplo das áreas de educação, saúde e habitação. “Na gestão de Padre Inaldo, ja foram construídas quatro novas creches, sendo que três já foram entregues e a quarta será ainda neste primeiro semestre. Estão construindo duas novas Unidades Básicas de Saúde nos conjuntos Jardim Maria e Novo Horizonte, além da aquisição de novas ambulâncias. Em parceria com o Governo do Estado, foi feito o recapeamento asfáltico nos conjuntos João Alves e Fernando Collor, além da reurbanização do acesso à sede do município, que está na fase final de execução. A prefeitura melhorou as praças do Mutirão, do Santa Cecília e do Fernando Collor, além da limpeza de canais, melhoria do sistema de iluminação pública e da limpeza pública”, pontuou.

Ainda na Tribuna, Bittencourt mencionou a construção de 1000 unidades residenciais em Socorro. “A ação beneficiará a população mais carente e possibilitará a realização do sonho da casa própria para milhares de famílias. Padre Inaldo tem lisura, compromisso e transparência em seus trabalhos. O povo de Socorro reconhece”, destacou Bittencourt.

