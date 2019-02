Bloco afrocultural descidão dos Qulombolas homenageia o folclore sergipano

28/02/19 - 10:48:37

O Bloco Afrocultural Descidão dos Quilombolas é uma expressão carnavalesca de protesto contra a discriminação racial e de preservação da cultura e da história africana, buscando levar a cultura afro brasileira à população do bairro Getúlio Vargas, região central de Aracaju, e adjacências, proporcionando integração entre os mais diferentes povos.

Em sua quinta edição o bloco trás o tema: SERGIPE DE TODOS OS ENCANTOS.

Sergipe guarda em sua história e tradição, características e valores da cultura negra e um dos mais ricos folclores do Brasil. São inúmeras as manifestações culturais que nos remetem ao passado e garantem, no presente, uma permanente interação entre as mais diversas comunidades responsáveis pela continuidade do nosso folclore.

No dia 02 de março de 2019, sábado de carnaval, o Descidão dos Quilombolas faz uma homenagem aos grupos folclóricos sergipanos, com o objetivo de aproximar a comunidade da cultura, do folclore, da música e das tradições promovendo a integração artística do povo com suas raízes.

Ritmos como samba e baião, entre outros que expressam a riqueza cultural afro-brasileira, compõem o vasto repertório desenvolvido pelos Mestres Nenê, Dadá, Dingo e Henrique em uma fusão com o ritmo predominante do bloco, o samba-reggae.

VENHA VER O DESCIDÃO PASSAR!

Quando: 02 de março de 2019

Horário: 14h

Concentração: Esquina das ruas Aristides Bispo com São Cristóvão – Centro – Aracaju/SE

Fonte e assessoria