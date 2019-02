Confira o que abre e o que fecha nos três dias de feriados do carnaval em Aracaju

Com o ponto facultativo assinado pelo prefeito Edvaldo Nogueira na última segunda-feira, 25, os órgãos e serviços municipais não funcionarão nos dias 4 e 5 de março, devido ao Carnaval, e no dia 6, em consequência da Quarta-feira de Cinzas, respectivamente.

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas da segunda-feira, 4, até à quarta-feira, 6. Mas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva e Fernando Franco e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 24 horas funcionarão normalmente durante os três dias.

Educação

O processo presencial das matrículas para as escolas da rede municipal será paralisado durante os três dias de feriados.

Funcaju

Todas as unidades pertencentes à Funcaju estarão fechadas do sábado, 4, até a Quarta-feira de cinzas, 6.

Mercados

Mercados centrais:

Thalez Ferraz e Antônio Franco

Do sábado à segunda-feira, os mercados centrais Thales Ferraz e Antônio Franco funcionarão com o horário normal, das 6h às 18h. Já na terça e quarta-feira, os dois mercados estarão fechados para serviços de reparo e manutenção preventiva da rede elétrica. Os mercados reabrirão normalmente na quinta-feira, 7.

Maria Virgínia Leite Franco

O mercado central Maria Virgínia Leite Franco funcionará no sábado das 5h às 16h45 e no domingo até meio-dia. Ainda no domingo, após o fechamento do mercado, será iniciado um mutirão de limpeza, que ocorrerá até terça-feira, 5. O mercado voltará a funcionar normalmente na quarta-feira, 6, a partir das 6h.

Mercados setoriais:

Os mercados setoriais também serão fechados na segunda e terça-feira para a realização dos serviços de limpeza, com exceção do mercado Viana de Assis, situado no bairro Santos Dumont, que funcionará até o meio-dia do dia 4.

Feiras

Apenas a feira livre que ocorre ao lado do Estádio Lourival Baptista, o Batistão, às terças-feiras, não acontecerá. As demais feiras livres continuarão ocorrendo normalmente em seus respectivos horários e locais.

Parque da Sementeira

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) funcionará normalmente durante todos os dias dos feriados, das 5h às 21h45.

Centro de Artesanatos Chica Chaves

O Centro Cultural Chica Chaves, localizado no Bairro Industrial, estará fechado no domingo, segunda e terça-feira, e reabrirá na quarta-feira, 6, em horário normal.

