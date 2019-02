CPTRAN REALIZARÁ A OPERAÇÃO “ CARNAVAL EM PAZ” EM ARACAJU

A CPTRAN, companhia de transito da Policia Militar do Estado de Sergipe, realizará, a partir desta sexta-feira, 01 de março de 2019, até o meio dia da quarta-feira, 06, a operação CARNAVAL EM PAZ nos corredores de transito da capital. O objetivo é aumentar a ostensividade policial militar, fiscalizando o comportamento inadequado dos condutores de veículos que venham a confundir folia com responsabilidade.

50 (cinquenta) policiais militares e 12 ( doze) viaturas estarão atuando constantemente nas entradas de Aracaju, bem como nos eventos de grande aglomeração de pessoas que irão acontecer neste período, onde a necessidade da fiscalização é bastante necessária neste período. A LEI SECA também atuará parta inibir aqueles que insistem em conduzir =seus veículos após ingerir bebida alcoólica. Este ano, mais de 80 pessoas já foram flagradas na LEI SECA nas operações da CPTRAN.

Ano passado, no período do carnaval, 21 acidentes foram registrados no período do carnaval com 02 mortes no transito da capital.

“Sabemos que este período é bastante delicado pois trata-se de um relaxamento natural da sociedade para com o trânsito, por isso estaremos reforçando a fiscalização para que não haja tantos acidentes quanto ocorreram ano passado “, afirma o Capitão Silveira, comandante da CPTRAN.

Nossas equipes estarão atuando 24 horas por dia, durante todo o período do carnaval, podendo ser solicitada através do 190 (CIOSP) para ocorrências e acidentes de trânsito que por ventura tenham vitimas.

Fonte e foto: CPTRAN