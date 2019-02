DEFESA CIVIL VISTORIA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O QCG DA PM/SE

28/02/19 - 12:33:55

Na manhã desta quarta-feira (27), a Associação dos militares do Estado de Sergipe (Amese) oficiou o Ministério Público Militar, através do Promotor de Justiça João Rodrigues, para que o mesmo tome providências para que se verifique se o prédio do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar está correndo o risco de desabamento (crime previsto no 274 artigo do Código Penal Militar) e que seja dada ciência a toda a tropa e à sociedade da situação estrutural do referido prédio.

Também foi oficiada a Defesa Civil, pela segunda vez, para que a mesma realize inspeção técnica no prédio citado e que dê conhecimento público da mesma em respeito ao princípio constitucional da transparência na administração pública.

No primeiro ofício, a Defesa Civil se limitou apenas a dizer que realizou inspeção no ano de 2017, porém não sabemos do teor da referida inspeção e entendemos o lapso de dois anos ser considerável na depreciação do imóvel.

No final da manhã desta quinta-feira (28), uma equipe da Defesa Civil Estadual esteve no quartel fazendo as vistorias. Até o fechamento desta matéria não foi divulgado o resultado da vistoria.

O que se sabe é que o prédio apresenta inúmeros problemas como infiltrações e rachaduras. O laudo da perícia deve sair nos próximos dias.

Ascom Amese