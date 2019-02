Esquentando os tamborins! – Sesc entrou na folia e irá realizar nos quatro dias de carnaval

28/02/19 - 11:05:42

O Sesc entrou na folia e irá realizar nos quatro dias de carnaval uma programação pra lá de animada, em seu Balneário, localizada no Conjunto Marcos Freire II, no município de Nossa Senhora do Socorro. No sábado, a Banda Vem Pro Baile, comandada pelo cantor Rafael Oliveira, abre os festejos na quadra poliesportiva. Vai ter frevo, maracatu, axé, além de sucessos dos antigos carnavais.

A programação é para toda família. Tem espaço reservado para a criançada, oficinas de adereços e ritmos carnavalescos, campanhas de saúde, alertando para a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, câncer de pele e cuidados com a higiene bucal, atividades recreativas na piscina e recreação esportiva.

O cantor Anderson Dantas & Banda Luz Vermelha irá realizar o grito de carnaval dos comerciários no domingo e na terça-feira, ultimo dia da festa de momo.

Com uma decoração especial e total estrutura para serviço de bar e lanchonete, o Balneário irá funcionar das 09 às 16h. O acesso é para comerciários e dependentes que apresentarem a carteira do Sesc atualizada.

Por Aparecida Onias

Foto assessoria