Governo de Sergipe divulga resultado final de concurso da Polícia Militar

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) homologou na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (28) a lista final com os nomes de todos os aprovados no concurso público da Polícia Militar de Sergipe, que estabelece a contratação de 300 soldados e 30 oficiais que irão reforçar a segurança pública em todo o Estado.Para o secretário da Sead, George Trindade, esse é um momento bastante esperado por milhares de sergipanos por se tratar da segurança pública, de levar para as ruas 300 novos policiais para garantir a segurança da população. “Agora, os aprovados podem também comemorar o resultado”, disse.

A remuneração inicial para o cargo de soldado durante o curso de formação será um salário mínimo para soldado e R$ 4.618,19 para aluno oficial. Após a aprovação, os salários passam para R$ 3.370,00 e R$ 9.236,39, respectivamente. Participaram do concurso realizado em julho do ano passado mais de 76 mil pessoas de Sergipe e de vários estados do país.

Confira o resultado final:

Soldado – http://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/25022019-PMSE-Oficial-Resultado-Final-e-Homologacao-do-Concurso-Publico.pdf

Oficial – http://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/25022019-PMSE-Oficial-Resultado-Final-e-Homologacao-do-Concurso-Publico.pdf