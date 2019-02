POLICIAIS CIVIS DA DRFV PRENDEM ENVOLVIDOS EM ROUBO DE CARRO

28/02/19 - 14:05:18

O veículo que motivou a investigação foi roubado na casa da vítima

Na manhã de hoje, 28, na cidade de Aracaju, agentes de polícia da Delegacia de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam Aislan Santos Góes, vulgo Leite, 24 anos, e Rafael Pereira dos Santos, o Rafa, 29 anos, por envolvimento em roubo de carro.

Segundo informações policiais, os dois jovens participaram do roubo a um veículo HB20, de cor branca, no mês de outubro do ano passado, na capital. Na oportunidade, três homens armados desceram de um veículo Palio azul escuro e abordaram uma mulher que estacionava o carro em frente à sua casa, no bairro Inácio Barbosa.

Em novembro de 2018, policiais civis do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam Marcos Roberto Araújo das Virgens, o Marquinhos, que informou a participação de Leite e Rafa no crime. Em meio às investigações, foi comprovado que o Palio azul escuro, usado no roubo, era de propriedade de Rafael.

De acordo com o delegado Hugo Leonardo Melo, da DRFV, outras possíveis vítimas dos infratores devem procurar a unidade especializada caso os reconheçam.

Fonte e foto SSP