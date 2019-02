SES orienta municípios para realização de campanha mensal alusiva ao Dia Internacional da Mulher

28/02/19 - 15:38:41

Promover a discussão sobre os processos de trabalho que permeiam a Atenção Primária e desenvolver um apoio mais aproximado entre o Estado e municípios. Esses foram os objetivos do I Colegiado de Apoio da Atenção Primária à Saúde, realizado nesta quarta-feira, 27, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), na sede da Fundação Estadual de Saúde (Funesa).

A atividade, que envolveu 49 municípios e 53 participantes que atuam nas coordenações municipais de Atenção Primária abordou o Acolhimento às Vítimas de Violência Sexual, Panorama Epidemiológico no Estado de Sergipe e Cobertura Vacinal no Estado. Além do diálogo dos temas em pauta, houve uma atividade motivacional com um médico da área de Saúde da Família, Dr. Danilo de Aguiar.

Durante o encontro, a equipe de apoiadores da SES também enfatizou sobre a programação do mês de março, no qual é celebrado o Dia Internacional da Mulher. “Seguiremos a programação da Vice-Governadoria, onde realizaremos ações voltadas para a mulher durante todo o mês, no que se refere ao empoderamento, bem como a proteção dessa mulher. Dessa forma, também estimulamos os municípios a realizarem essas atividades”, ressaltou Rita Bitencourt.

Segundo a apoiadora e referência técnica da Saúde da Mulher da SES, Rita Bitencourt, como é a primeira reunião do ano, a SES concentrou todos os as regiões na capital sergipana, mas os colegiados subsequentes do apoiador institucional com profissionais da respectiva região de saúde acontece dentro do próprio território.

“Mércia Feitosa, diretora de Vigilância Epidemiológica, apresentou dados estatísticos sobre a violência contra a mulher, além das IST’s e tudo que envolve e implica na saúde da mulher. Já a Ana Lira, representante da Coordenação Estadual do Programa de Imunização do Estado, falou sobre a Cobertura Vacinal. Nessas duas apresentações foi pontuado sobre todas as vacinas que fazem parte do calendário vacinal da criança e os indicadores de cada município”, explica.

Coordenadora de Atenção Básica de Santo Amaro das Brotas, Milene Vacari afirma que quem atua com Atenção Primária sempre tem algo a acrescentar. “Aqui temos a oportunidade de aprender mais. Enquanto coordenador/coordenadora, temos uma responsabilidade muito grande porque, constantemente temos o compromisso de aprender, se adaptar ao novo, trazer para a Rede e passar às equipes, para que isso chegue de maneira potente aos usuários. É um momento significativo para que possamos ampliar os conhecimentos junto às nossas equipes, de forma a oferecer um serviço qualificado e essa campanha será muito importante para nosso município”, conclui.

Fonte e foto SES