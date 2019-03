Setransp emite nota sobre Convenção Coletiva dos trabalhadores rodoviários

28/02/19 - 18:09:25

Na manhã desta quinta-feira (28), no auditório Sindicato dos Radialistas de Sergipe, rodoviários do transporte público de passageiros da Grande Aracaju e empresários do setor estiveram reunidos para debater o reajuste salarial pleiteado pela categoria.

Após diversas rodadas de negociação, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) e o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário (Sinttra) chegaram a um entendimento para o Convenção Coletiva da categoria, sendo 5% de reajuste no valor do salário e 5% no ticket alimentação. Todos os demais itens da última Convenção Coletiva foram mantidos. O Setransp destaca que o acordo aconteceu diante do empenho de ambos os sindicatos para atender da melhor forma possível aos anseios dos trabalhadores rodoviários, de maneira que se conciliasse com a situação econômica do setor e o desenvolvimento do serviço do transporte público coletivo.