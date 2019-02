Tratores e equipamentos agrícolas vão entregues a 12 municípios nesta sexta

Nesta sexta-feira (1°), o governador Belivaldo Chagas irá entregar tratores e implementos agrícolas a produtores rurais de 12 municípios. Serão entregues 11 tratores, 12 grades aradoras e 12 carretas. A solenidade ocorre às 09h, no pátio da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro).

O investimento total é de R$ 1,2 milhão, fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal João Daniel, recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e contrapartida do governo do Estado. Serão beneficiados São Domingos, Gararu, Boquim, Divina Pastora, Riachuelo, Malhador, Macambira, Frei Paulo, Tomar do Geru, Japoatã, Nossa Senhora do Socorro e Pinhão.

A iniciativa tem o intuito de fortalecer da Agricultura Familiar em projetos de assentamentos da reforma agrária e comunidades tradicionais de Sergipe. Com a doação, os agricultores familiares desses municípios poderão fazer uso de tratores agrícolas, grades aradoras e carretas agrícolas, melhorando sua produtividade e incrementando a geração de renda.

Parcerias

Durante o evento, também serão assinadas parcerias com diversas instituições. Será firmado termo de cooperação técnica entre a Seagri, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o Instituto Federal de Sergipe (IFS), com o objetivo de viabilizar a realização do XI Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA), no período de 04 a 07 de novembro 2019, com o lema “Ecologia de Saberes: Ciência, Cultura e Arte na Democratização dos Sistemas Agroalimentares”; e da VI Semana Acadêmica da UFS (Semac).

A parceria busca o desenvolvimento científico, tecnológico e a promoção da inovação em Agroecologia; o compromisso da Seagri com a Rede Sergipana de Agroecologia (Resea) enquanto instituição representante dos movimentos sociais e outras instituições do estado de Sergipe; e o fortalecimento da produção científica, da agricultura familiar e campesina, e da produção agroecológica de Sergipe.

Um segundo termo de cooperação será firmado com a UFS, na ocasião, com foco na promoção de estudos e pesquisas nas áreas das ciências agrárias, com foco em sua aplicabilidade na realidade sergipana; e na capacitação dos pequenos agricultores no manejo e aplicação de tecnologias rurais adaptadas a realidade sergipana nas áreas de Agroecologia; Manejo e Conservação do solo; Mecanização Agrícola; Irrigação; Extensão Rural; Fitossanidade; Recursos Florestais; Genética e Melhoramento dos Animais Domésticos; Nutrição e Alimentação Animal; Recursos Pesqueiros; Ciência e Tecnologia de Alimentos.