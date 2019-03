A INDICAÇÃO DE JOÃO EM 1990

01/03/19 - 00:01:40

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

A coluna já entrou no clima e como o carnaval de Aracaju é de tranquilidade e descanso vou para as minhas reminiscências. Em 1990, último ano do Governo Valadares, ainda não havia sido escolhido o candidato do governador à sucessão. Nos bastidores e em absoluto sigilo trabalhavam para disputar o ainda Palácio Olimpio Campos, o já ex-governador João Alves Filho (PFL) e o então presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), senador Albano Franco, que deixou o PFL e migrou para o PRN, partido do presidente da época, Fernando Collor.

A revelação da candidatura ao Governo de Sergipe foi bolada para parecer surpresa e aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília. Durante o lançamento do Pólo Cloro-Químico de Sergipe, em que se encontravam lideranças políticas expressivas do Estado. Na área da solenidade havia uma espécie de tablado, onde se encontravam o então governador Valadares, o senador Albano Franco, que representava a CNI, e demais autoridades. João Alves se manteve de pé, no que se podia chamar de plateia.

O então ministro do Planejamento, Bernardo Cabral, conduziu a solenidade que anunciaria a Polo Cloro Químico e, obedecendo ao script, disse: “Sergipe não tem divergências políticas e promove eleições com tranquilidade”. Em seguida anunciou sutilmente: “o futuro candidato a governador do Estado está na plateia”. Pronto! Era João. Os aliados comemoraram e o ex-conselheiro do TCE, Tertuliano Azevedo, fechou os punhos e falou: “eu sabia, eu sabia”. Já Cleonâncio Fonseca sentou-se em uma cadeira e lamentou.

Albano mostrou-se chateado e no elevador, ainda no Planalto, anunciou: “se isso acontecer eu rompo”. De lá foi almoçar na sede da CNI e viajou em seguida, de jatinho, para Campina Grande (PB). Em 03 de outubro João Alves Filho foi eleito pela segunda vez, disputando o Governo com José Eduardo Dutra (PT). O seu vice foi José Carlos Teixeira (MDB) e Albano Franco reelegeu-se ao Senado e se manteve na CNI.

(NR) – Fernando Collor elegeu-se presidente do Brasil em 1989 e os governadores de todos os Estado em 1990.

MARCIO SE MOVIMENTA

O ex-deputado federal Marcio Macedo, vice-presidente nacional do PT, também estaria procurando o PRB. Segundo um dos seus aliados o sonho dele é fazer um grupo com o seu partido, o PSB e o PRB para disputar a Prefeitura de Aracaju.

OUTRAS CONVERSAS

Mas não é apenas com PRB e PSB que Marcio Macedo conversa. Ele tem procurado outros políticos, como o Breno Silveira, que disputou a Assembleia pelo PCdoB, para um papo depois do carnaval. Deseja sua participação no bloco.

TENTA ISOLAMENTO

Dentro do PT, que já começa a se dividir, há uma ala forte que não apoia o prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira à reeleição nem que a “vaca tussa”. Rogério dá uma de apaziguador, mas também deseja candidatura própria do PT.

ALMEIDA E RECEITA

Almeida Lima, pré-candidato a governador em 2022, mostra o crescimento da receita de 2003 a 2018. E revela que ela começou a crescer com Marcelo Déda e estourou em 2017 e 2018. Aí fica a pergunta: “Por que JB atrasou os salários dos servidores?”

SEM RESPOSTA

O ex-senador Almeida Lima não respondeu. É que ele armou um estúdio no YouTube e tenta bombardear só o Governo Belivaldo Chagas, com apenas 10 meses cumprindo mandato tampão e agora reeleito.

TERÁ DIFICULDADE

O Partido dos Trabalhadores pode não continuar tão homogênio quanto se apresenta. As eleições de 2020 já vão revelar as tendências naturais na sigla. É que Eliane Aquino quer disputar o Governo do Estado e Rogério Carvalho também.

MANTER POSTURA

Segundo o Estadão, a Câmara Federal impõe condições para votar no Projeto de Moro. Em Aracaju o advogado Jorge Fraga acha correto o posicionamento dos deputados, punindo desvio de condutas de agentes públicos, no endurecimento da lei de abuso de autoridade. “Espero que mantenha essa postura”.

MESMO TRATAMENTO

Advogado Jorge Fraga disse ainda que é totalmente a favor dessa posição do legislativo e acha que “todos nós devemos nos submeter a regramentos” Acrescenta que “todas as instituições devem ter o mesmo tratamento”.

GILMAR E O PSC

Dia 20 de março será realizada solenidade para filiação no PSC do pessoal que integrava o PPS ao lado de Clóvis Silveira. Segundo Clóvis, o deputado Gilmar Carvalho tem tudo para ser o candidato a prefeito de Aracaju pelo PSC.

NEM PARA UM TREM

Gilmar Carvalho (PSC) já avisou que não abre mão de disputar a Prefeitura de Aracaju, “nem para um trem”. Entretanto, um dos seus aliados acha que ele pode não manter essa posição, caso as pesquisas não lhe sejam favoráveis. A mesma fonte diz: “isso é quase impossível”.

PURA COINCIDÊNCIA

O ex-deputado André Moura (PSC) passa o carnaval em São Miguel dos Milagres e Clóvis Silveira na Barra de Santo Antônio. As duas cidades estão no litoral alagoano e ficam a 20 km uma da outra. Pelo menos em uma tarde os dois conversam sobre o PSC.

VIAJOU PARA ORLANDO

Já o ex-governador Jackson Barreto embarcou direto para a Disney (EUA) onde passa o carnaval ao lado de familiares que o acompanham. Ficará longe do carnaval e da política em Sergipe.

ESTÁ ANIMADO

O grupo liderado pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) em Lagarto começa a se preparar para reassumir a Prefeitura do município, através da vice Hilda Ribeiro. Pode acontecer já hoje ou logo após o carnaval.

ESCANCARAR CONTAS

O deputado Gilmar Carvalho diz que Belivaldo Chagas quer “escancarar” as contas do Estado dia 20 de março no palácio. “Insisto para que o encontro ocorra no plenário da Alese, em sessão aberta, com o governador sendo sabatinado pelos deputados”.

OUTRAS ENTIDADES

O governador Belivaldo Chagas realmente convidou deputados estaduais para falar sobre a situação de crise do Estado, mas também outros segmentos vão participar da reunião. Gilmar é que pretende essa exposição na Alese.

SESSÃO MAIS AMPLA

Quinta-feira, ainda na ressaca do carnaval, o deputado Zezinho Guimarães vai propor uma sessão especial na Alese com seus colegas da Casa, deputados federais e senadores, para esclarecer a Reforma da Previdência proposta pelo Governo Federal.

COM UM ESPECIALISTA

Zezinho vai propor ao presidente da Alese, Luciano Bispo, que convide um especialista sobre Previdência Social, para explicar todo o projeto de reforma e discutir com os parlamentares de Sergipe.

ENGANADO PELA SIGLA

Breno Silveira pode ir para o PSC. Ele diz que foi candidato a deputado estadual pelo PCdoB, mas que foi enganado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, que já vinha fazendo campanha para reeleição, Breno foi o 17º candidato mais votado nas eleições de 2018.

PROJETO PARA 2020

Já se articulando para montar um projeto visando às eleições de 2020, Breno Silveira anuncia que será candidato a vereador de Aracaju. Insiste que não foi eleito por questões meramente partidárias.

Dos grupos sociais

///Renan e Belivaldo – O governador de Alagoas, Renan Filho, esteve ontem em Aracaju para um encontro com o colega Belivaldo Chagas. Em pauta: construção de ponte sobre o rio São Francisco, ligado Sergipe a Alagoas. Renan dormiu em Aracaju para não retornar de helicóptero à noite a Maceió.

///Tudo deu certo – A ponte será construída entre Neópolis (SE) e Penedo (AL), porque fica muito mais barata. O governador Belivaldo Chagas gostaria que a ponte ficasse sobre a foz do São Francisco, mas a extensão é maior. No final houve concordância em relação ao local da ponte que ligará o litoral entre Estados do Nordeste.

///Está 100% Edvaldo – O deputado federal Fábio Mitidieri diz: “Estou 100% com Edvaldo Nogueira”. O deputado acredita que vai marchar unido com Edvaldo nas eleições municipais. E acrescenta que “Sergipe e Aracaju precisam da nossa união para construirmos um futuro melhor”.

///Reajuste a militares – Reivindicação de reajuste de salários e gratificações para os militares vem travando as discussões sobre a nova aposentadoria das Forças Armadas, noticia o Estadão. O Ministério da Defesa, segundo o jornal, avalia que se o aumento não for incluído agora, ele não será dado após aprovação da proposta de reforma.

///Mulher da roça – Em pronunciamento ontem no Senado, Rogério Carvalho falou sobre a situação da sua mãe, dona Lourdes, “que é uma mulher da roça”. Segundo o senador, assim como milhões de brasileiros “minha mãe pode perder o direito de se aposentar por causa desta proposta de Reforma da Previdência de Bolsonaro”.

///Consciência política – A vice-governadora Eliane Aquino escreveu ontem que seu filho Mateus e sua turma do colégio foram até foram até à Prefeitura de Aracaju para conhecer o trabalho que um prefeito realiza. “Acredito muito que essa geração que está aí será cheia de consciência política” e agradeceu a Edvaldo Nogueira.

///Pároco assume – Ex-deputado José Carlos Machado anuncia que o padre Marcelo foi empossado pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Orlando Dantas. “Desejo uma nova jornada de muita satisfação, pois sei que, independentemente de onde esteja, continuará realizando o belo trabalho de sempre”.

Conversa

Toma posse – Clístenes Lima Silva toma posse na Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB. Tem bom conhecimento sobre o assunto.

Mela-mela – Segundo informação que chega de Neópolis, o carnaval de lá será quente, com muito mela-mela e mais carnaval à noite.

Em Guarajuba – O governador Belivaldo Chagas passa pelo menos dois dias na praia de Guarajuba, na Bahia, e retorna a Simão Dias, além de visitar outras cidades.

Pelas rodovias – Movimento intenso nas rodovias de Sergipe desde a noite de ontem e deve aumentar a partir desta sexta-feira.

Projetos futuros – Maioria dos políticos está viajando e evita conversas sobre projetos futuros. Só depôs do carnaval é que volta à normalidade.

Maior número – Canindé do São Francisco é o município de Sergipe que atrai maior número de turistas neste período de carnaval.

Desfile de Escolas – A cidade de Itabaianinha, na região Sul de Sergipe, tem carnaval com desfile de escolas de samba. Estância também.

Muito lenta – A economia brasileira cresceu pouco mais de um por cento pelo 2º ano seguido. Os números mostram que a retomada da atividade tem sido lenta.

Contra abuso – Presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia quer votar a lei contra o abuso de autoridade, que é defendida pelo ministro Gilmar Mendes.