Bairros da capital terão abastecimento limitado nesta sexta-feira, 01

01/03/19 - 06:00:08

O trabalho de manutenção corretiva na rede de distribuição da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) limitará o abastecimento de água, nesta sexta-feira (1º), em 22 bairros da capital e de algumas regiões do município de Barra dos Coqueiros, na grande Aracaju. O fornecimento ficará suspenso entre às 08h e 17h.

De acordo com a Deso, em Aracaju, os bairros Alto da Jaqueira, Cidade Nova, Cirurgia, Centro, Coqueiral, 18 do Forte, Getúlio Vargas, Industrial, Japãozinho, Jetimana, Lamarão, Olaria, Palestina, Pereira Lobo, Ponta da Asa, Porto Dantas, Sanatório, Santo Antônio, Santos Dumont, São José, Soledade e Suissa serão afetados pela interrupção. Já na Barra dos Coqueiros, além da sede do município, a Atalaia Nova também terá limitação no abastecimento.

A Companhia também informa que, caso ocorra algum imprevisto dificultando a conclusão dos serviços, o horário previsto poderá ser ultrapassado e um novo aviso será feito à população.

Até lá, a orientação é que se utilize a água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais de forma econômica.

Foto ilustração