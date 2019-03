Belivaldo e Renan discutem construção de ponte entre Neópolis e Penedo

01/03/19 - 05:34:07

Renan Filho pretende buscar investimentos internacionais para construir uma ponte ligando os dois estados na altura dos municípios de Neópolis (SE) e Penedo (AL). Ele veio pedir o apoio e a parceria do governador Belivaldo Chagas

Formar uma parceria entre Sergipe e Alagoas para viabilizar a construção de uma ponte unindo os dois estados foi o objetivo da visita do governador alagoano, Renan Calheiros Filho, ao governador Belivaldo Chagas, na tarde desta quinta-feira (28), no Palácio de Despachos. Renan Filho pretende buscar investimentos internacionais para construir uma ponte ligando os dois estados na altura dos municípios de Neópolis (SE) e Penedo (AL). Ele veio pedir o apoio e a parceria do governador Belivaldo Chagas, que de imediato demonstrou ao colega disposição de participar da iniciativa. A vice-governadora Eliane Aquino e o Secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, acompanharam o encontro.

O governador alagoano está indo em maio à China e pretende apresentar o projeto de construção dessa ponte ao mesmo grupo que está construindo a ponte entre Salvador e a Ilha de Itaparica, na Bahia.

Renan disse que o projeto alagoano defende a construção da ponte entre os municípios de Penedo e Neópolis por exigir uma estrutura menor a um custo também menor.

Belivaldo disse que está à disposição para colaborar com a viabilidade da obra por entender que obras de mobilidade trazem divisas e desenvolvimento para os dois estados. Na ocasião, o chefe do executivo de Sergipe presenteou o colega alagoano com duas peças do artista plástico sergipano, Tintiliano. O secretário de Estado da Comunicação, José Sales Neto, também participou da reunião.

ASN

Foto Marco Vieira