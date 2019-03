Emenda do deputado João Daniel garante tratores e implementos agrícolas a 12 municípios sergipanos

01/03/19 - 16:37:13

Doze municípios sergipanos receberam, nesta sexta-feira, dia 1, tratores, carretas agrícolas e grades aradoras que irão fortalecer a agricultura familiar e em assentamentos. Os veículos e equipamentos, adquiridos através de emenda parlamentar individual apresentada pelo deputado federal João Daniel (PT), foram entregues pelo governador Belivaldo Chagas, em solenidade realizada na Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro).

Foram investidos R$ 1,2 milhão na aquisição de 12 tratores, 12 carretas e 12 grades aradoras, da emenda parlamentar com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e contrapartida do governo do Estado, equipamentos destinados para os municípios de São Domingos, Gararu, Boquim, Divina Pastora, Riachuelo, Malhador, Macambira, Frei Paulo, Tomar do Geru, Japoatã, Nossa Senhora do Socorro e Pinhão. Segundo o deputado João Daniel, esses tratores e implementos vão contribuir com a agricultura familiar, assentamentos e comunidades que ajudam no desenvolvimento econômico e também na geração de empregos e a economia dos municípios.

“Esta é uma emenda impositiva apresentada ainda do governo Dilma Rousseff e Jackson Barreto que o governador Belivaldo Chagas entrega. Gostaríamos de parabenizar o estado pela aquisição e entrega hoje, logo no início do calendário agrícola, que vai servir para preparar o solo para a safra de 2019”, destacou, ao frisar a importância disso para o desenvolvimento econômico de Sergipe.

O governador Belivaldo Chagas ressaltou o empenho do deputado federal João Daniel, especialmente no que se refere à agricultura. “O deputado João Daniel tem sido extremamente atuante, pensando no desenvolvimento da agricultura de Sergipe. É assim que queremos ver a nossa bancada, é assim que tem atuado o deputado João Daniel, tanto que a população o reconduziu à Câmara, para seguir defendendo os interesses de Sergipe”, afirmou.

O assentado Carlos Alberto, do município de Macambira, ressaltou a importância dessa política de valorização e fortalecimento da agricultura familiar. “É importante essa, pois temos uma deficiência nas áreas da pequena agricultura, embora o governo tenha uma política de horas-máquina, mas não é o suficiente para que nossas associações façam o arado e plantio em todas as áreas. Por isso é uma grande satisfação receber esses equipamentos hoje, pois vai ajudar a nos desenvolver”, declarou.

Capacitação

O secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim, agradeceu por mais esta emenda destinada pelo deputado federal João Daniel em prol da agricultura familiar de Sergipe. Ele também informou que, graças ao termo de cooperação técnica assinado, na oportunidade, com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), os agricultores serão capacitados nos próximos dias para operarem os tratores. Ressaltou ainda que existem outras emendas destinadas pelo deputado João Daniel para serem entregues.

Em sua fala, o secretário destacou que, hoje, a agroecologia é uma política de Estado em Sergipe, graças à assinatura do decreto, em abril do ano passado, que regulamentou a Lei Estadual de Agroecologia, de autoria do deputado João Daniel quando estava na Assembleia Legislativa. Sergipe receberá, no próximo mês 11º Congresso Brasileiro de Agroecologia, que deverá receber em torno de 5 mil participantes.

O reitor da UFS, Angelo Antoniolli, ressaltou que essa atitude de trazer emendas parlamentares para o desenvolvimento de Sergipe é fundamental e reconheceu que o deputado João Daniel tem sempre feito isso, inclusive com destinação delas para a Universidade. Ao se manifestar em nome de todos os gestores municipais presentes à solenidade, a prefeita Elayne de Dedé, parabenizou a iniciativa do deputado João Daniel em destinar esses tratores e equipamentos agrícolas para esses 12 municípios que têm base agrícola. “Parabenizamos, deputado, pela sua garra na defesa dos sergipanos e agradecer por esses equipamentos que vão beneficiar tantos municípios sergipanos”, disse.

Também estiveram presente à solenidade de entrega dos tratores e equipamentos a vice-governadora Eliane Aquino; secretário de Estado de Governo, José Carlos Felizola; secretário estadual de Segurança Pública, João Eloy; representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tomar do Geru e Boquim; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo; os prefeitos de São Domingos, Pedrinho Silva; Macambira, Luciano de Vital; Malhador, Elayne de Dedé; de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas; Riachuelo, Cândida Leite; Japoatã, José Magno; Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo; Gararu, Bete do Povo; Boquim, Eraldo de Andrade; vice-prefeito de Tomar do Geru, Edvaldo Cardoso; Clodoaldo Silva, representando o prefeito de Pinhão; o diretor presidente da Adema, Gilvan Dias; o chefe-geral interino da Embrapa, André Barreto; o diretor geral do Campus do Sertão da UFS, Jodnes Sobreira Vieira; presidente interino da Emdagro, Roberto Messias; o presidente da Aease, Fernando Andrade; o procurador geral do Estado, Vinícius Oliveira; entre outros.

Fonte e foto assessoria