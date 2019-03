FRENTES TRANSPORTE E DA SEGURANÇA NO COMBATE AOS ASSALTOS

Campanha Alerta Celular é lançada e visa recuperar celulares e prender assaltantes

Foi lançada na manhã desta quinta-feira, 28, na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a campanha do Alerta Celular, que visa facilitar a recuperação de aparelhos roubados e dificultar qualquer tipo de comercialização do produto ilegalmente. Na oportunidade, gestores da segurança e do transporte coletivo, que se uniram em prol da campanha, esclareceram o funcionamento do serviço, destacando o serviço de divulgação itinerante em pontos estratégicos e toda a campanha gráfica e de mídia que está sendo feita. Durante o Carnaval, será intensificada a divulgação da plataforma, que já soma um número considerável de pessoas cadastradas e de resultados com resgate de aparelhos e prisões.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiro do Município de Aracaju (Setransp) é um dos parceiros do Alerta Celular e desenvolveu, junto com a SSP, estratégias de comunicação para que a campanha tenha intensa divulgação em órgãos públicos, em escolas, associações de moradores, Terminais de Integração e outros, com o objetivo de esclarecer o funcionamento da ferramenta, além de outros serviços importantes na área da segurança pública. Junto com SSP e Setransp, fazem parte ainda desta parceria pelo Alerta Celular, a Aracajucard, empresas operadoras do transporte coletivo, a Guarda Municipal, o Comando das Polícias Militar e Civil, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e o Sest Senat – representantes de todas essas instituições participaram do lançamento da campanha e estarão atuando em favor de sua repercussão nas comunidades.

O presidente do sindicato, Alberto Almeida, acredita que o Alerta Celular inibirá ações criminosas dentro dos transportes coletivos. “Através da campanha, haverá uma corrente de crescimento no uso do Alerta Celular. E não tenho dúvida que vai favorecer a não ocorrência de assaltos. Os ônibus quase não têm mais dinheiro circulando (com o uso da bilhetagem eletrônica), e, com o Alerta Celular, os aparelhos telefônicos não serão mais um motivo de atração para os bandidos”, considerou o presidente.

Com o Alerta celular, a população terá uma oportunidade de prevenção contra crimes de roubo de celular, que, em sua maioria, são cometidos com a finalidade de ser recurso para o tráfico de drogas. É o que avalia o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy: “vejam que 80% ou mais do crime de roubo de celular é cometido para ser trocado por drogas. Então, nessa parceria pelo Alerta Celular, acreditamos que a redução das ocorrências de assaltos a ônibus, que já alcançamos, será ainda maior, e a criminalidade, em geral, que tem caído em Sergipe, continuará a cair também”, apostou o secretário.

Movimentação da campanha

A proposta da campanha Alerta Celular é de fomentar a informação para que o serviço de rastreamento do celular roubado seja conhecido por toda a população sergipana. “Nós começaremos a trabalhar agora no período de carnaval. Mas já iniciamos, hoje, com a distribuição de cartazes entre alguns representantes de prefeituras municipais como a de Estância e a de Pirambu, onde serão entregues panfletos durante o as festas de Carnaval”, explicou Lucas Rosário, Assessor de Comunicação da SSP.

A campanha também terá visibilidade nos transportes coletivos que circulam em Aracaju e Região Metropolitana, através de busdoors, banners, panfletos, cartazes e camisas. “O bussdor é uma mídia muito importante, porque ela serve tanto para o usuário do transporte coletivo quanto às pessoas que circulam de carro ou estão a pé”, descreveu Lucas Rosário.

Ainda segundo os organizadores da campanha, o carnaval será um momento propício para a adesão de muitos sergipanos ao sistema, já que entre as ações previstas está a divulgação do Alerta Celular nos trios, para que as ações criminosas possam ser coibidas de imediato na festa.

Como funciona o Alerta Celular?

O cidadão cadastra seus dados de informações pessoais no portal www.portalcidadao.ssp.se.gov.br e, ao entrar no sistema, adiciona o número de IMEI, que aparece imediatamente depois de digitar *#06# na tela de discagem do celular. O cidadão deve ativar o dispositivo de alerta para que a polícia identifique a procedência do produto.

O serviço foi desenvolvido pela SSP com a finalidade de facilitar a recuperação de dispositivos roubados pelo IMEI do aparelho e dificultar qualquer tipo de comercialização de produto ilegal. Dessa forma, aumentam as chances de a polícia identificar o suspeito, recuperar o aparelho e devolvê-lo à vítima.

Da ascom Setransp