Lula deixa a cadeia para ir ao velório e enterro do neto em São Paulo

01/03/19 - 17:19:01

O MPF (Ministério Público Federal) se manifestou no sentido favorável ao deslocamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao velório e enterro do neto Arthur Araújo Lula da Silva, 7 anos, que morreu nesta sexta-feira (1º), vítima de uma meningocócica.

Em nota, o governo do Paraná informou que liberou, a pedido da PF (Polícia Federal) em Curitiba, uma aeronave para transporta Lula a São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Logo após a notícia da morte de Arthur, a defesa do petista pediu à Justiça a liberação de Lula da prisão para poder acompanhar o velório e o enterro do neto. O ex-presidente está preso em Curitiba desde o dia 07 de abril do ano passado.

Segundo informou a Folha de São Paulo, a juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, autorizou o ex-presidente Luiz Inácio da Silva a sair temporariamente da Superintendência da PF (Polícia Federal) em Curitiba (PR), onde está preso, para ir ao velório e enterro do neto.

A medida atendeu ao artigo 120 da Lei de Execução Penal. O dispositivo estabelece que “os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão”.

O MPF (Ministério Público Federal) se disse favorável à liberação do ex-presidente para ir ao velório.

Neto de Lula, Arthur Lula da Silva, de 7 anos, morreu na manhã desta 6ª feira (1º.mar.2019), vítima de meningite meningocócica, em Santo André (SP). Ele deu entrada na mesma manhã no Hospital Bartira com febre alta. Não resistiu.

Sandro Luis Lula da Silva, filho do ex-presidente, e Marlene Araujo Lula da Silva são os pais da criança.

O velório será no Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo (SP). A cremação do corpo está prevista para as 12h deste sábado (2.mar.2019). O cemitério é o mesmo onde foi cremada a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta em fevereiro de 2017.

O ex-presidente está preso desde 7 de abril na PF de Curitiba. Foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso