MPF/SE pede punição para barcos que praticarem pesca irregular na costa

01/03/19 - 15:34:59

Multa de R$ 100 mil é proposta para evitar a pesca de arrasto em regiões proibidas

O Ministério Público Federal em Sergipe ingressou com duas ações civis públicas para evitar a pesca irregular na costa sergipana, pedindo a aplicação de multa de R$ 100 mil para os proprietários de embarcações que descumprirem as regras para a prática. Em 2018, duas embarcações foram flagradas pela fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama) pescando camarão com a técnica de arrasto motorizado a menos de 2 milhas náuticas da costa. A prática é vedada em Sergipe pela Instrução Normativa nº 21/2004 do Ibama e seu descumprimento é considerado crime ambiental.

À época, o MPF denunciou os proprietários das embarcações através de ação criminal, mas a Justiça Federal entendeu que as provas apresentadas não eram suficientes para a condenação. O MPF não recorreu da sentença e ingressou com as ações civis públicas para aumentar a rigidez do controle sobre a pesca de arrasto, sugerindo a aplicação de multa de R$ 100 mil caso os donos dessas embarcações descumprissem a Instrução. A violação da limitação geográfica nas práticas de pesca é prevista na lei de Crimes Ambientais com pena de 1 a 3 anos de reclusão, com possibilidade de pagamento de multa.

Preservação – O Ibama proíbe a pesca de arrasto na área para preservar as tartarugas marinhas. A prática provoca a morte das tartarugas, que costumam ficar presas nas redes de pesca até a morte devido a lesões no corpo e asfixia. A região protegida pela instrução é um dos principais locais para alimentação e reprodução das tartarugas-oliva na costa sergipana, considerada como a principal área de desova da espécie no Brasil. Estudos realizados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apontam que a pesca de arrasto é a principal causa da mortandade de tartarugas no litoral sergipano.

As ações tramitam na Justiça Federal com os números 0800073-92.2019.4.05.8504 e 0800072-10.2019.4.05.8504.

Ministério Público Federal em Sergipe