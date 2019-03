PC DE UMBAÚBA PRENDE SEIS PESSOAS POR TRÁFICO DE DROGAS

O grupo foi indiciado por tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo

Equipes da Polícia Civil de Umbaúba prenderam seis acusados de relação com o tráfico de drogas. As ações, que foram realizadas nos dias 25, 27 e 28 de fevereiro, resultaram nas prisões de José Catarino dos Santos, conhecido como “Zé Galinha”; George Santos de Jesus; Obed Rodrigues dos Santos, o “Coroa”; Cláudio Henrique dos Santos; Natanael Santos Cruz; e Michele Bispo dos Santos.

De acordo com o delegado Paulo Cristiano, o primeiro a ser preso foi José Catarino. As investigações o apontaram como um traficante na localidade conhecida com Rua dos Ciganos e que utilizava-se de armas de fogo para intimidar rivais. Com ele foram encontradas dois armamentos, pinos cheios de cocaína e produtos provenientes de um furto cometido em Itabaianinha. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma e receptação.

O segundo a ser preso foi George Santos. Ele foi detido em flagrante no dia 25, quando foi encontrado, também na mesma localidade, em posse de meio tablete de maconha, uma quantidade significativa de pedras de crack e uma cartela de “arrebite”, droga comumente usada para inibir o sono. Segundo as investigações, George era o principal vendedor de drogas da Rua dos Ciganos.

Gerência do crime

No dia 27, as investigações levaram os policiais civis a prenderem em flagrante Obed Rodrigues dos Santos, responsável pelo armazenamento, distribuição da droga e cobrança dos valores relacionados ao tráfico de drogas. Além disso, o acusado estava ameaçando pessoas com arma de fogo. Na residência dele foram encontrados um revólver calibre 32 municiado, um tablete de maconha prensado, uma pedra bruta de crack, pinos de cocaína e um caderno com anotações contendo a contabilidade do tráfico.

A polícia também prendeu em flagrante Michelly Bispo dos Santos, Cláudio Henrique e Natanael Santos Cruz pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo as equipes, após o cumprimento de mandado de prisão contra Henrique, investigado por feminicídio, a polícia chegou a informação de que alguém seria enviado para recuperar mais drogas que Obed escondia enterradas no quintal de casa.

Ainda segundo as investigações, o local seria indicado por Michelly, esposa de Obed. Diante das informações, a polícia chegou aos três acusados que foram presos. No local, foram localizados 700 gramas de crack, 150 gramas de cocaína, munições de calibre .380; além de mil pinos vazios e uma balança de precisão.

